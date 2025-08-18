岩井明愛「正直、焦りもあった」「メジャーを勝ちたい」 米ツアー初優勝…一問一答
◆米女子プロゴルフツアー ポートランド・クラシック 最終日（１７日、米オレゴン州コロンビアエッジウォーターＣＣ＝６４９７ヤード、パー７２）
最終ラウンドが行われ、米ツアー本格参戦１年目の岩井明愛（あきえ、ホンダ）が６バーディー、ボギーなしの６６で通算２４アンダーに伸ばし、米ツアー初優勝を飾った。
双子の妹・千怜（ちさと）は５月のリビエラマヤ・オープンで初勝利を飾っており、米ツアーで４組目の姉妹Ｖ、史上初の双子Ｖを果たした。日本勢の今季優勝は５組目となった。
大会を中継するＷＯＷＯＷのインタビューに応じ、、今後の目標を「メジャーを勝ちたい」と語った。
◆岩井明愛・一問一答
―表彰式で英語のスピーチを終えて
「英語のスピーチが一番緊張した。なんとか乗り越えられたので良かった」
―今日のプレーは緊張を感じなかった
「内心、ちょっと緊張していたし、プレッシャーもあったけど、今年負けた分がいい経験になった」
―スタート前の緊張感は
「そこまでガチガチに緊張してたわけじゃない。いつもより、ちょっとこのこくらい（親指と人差し指で数センチ）です」
―５、７番でティーショットを曲げた。不安は
「不安はあまりなかったけど、ティーボックスに入った時にちょっと打ちにくいなと一瞬感じた。その中で、いったん仕切らずに打ってしまったのがミスショットに出ちゃったかなと思う」
―その後はティーショットをフェアウェーに打てた。気をつけた点は
「いつもならすごい曲がる日だったと思うけど、今日は自分の中でスイングの気をつけているポイントを最後までうまくタイミングを合わせられたのが一番良かったと思う」
―前向きに攻める気持ちを最後まで見せた。次の目標はメジャーか
「メジャーを勝ちたいです」
―妹・千怜との関係
「すごいいい関係性で、お互いを高め合える存在。今年は千怜がすでに１勝してて、自分も少し、正直焦りもあって、早く１勝したいなという思いがあった。追いついたのかは分からないけど、これからもっとＬＰＧＡを盛り上げていきたいと思うので、２人で一緒になってどんどん勝ち続けていきたい」