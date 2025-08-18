A¤§! group¡Ø¥µ¥Þ¥½¥Ë¡Ù¤ÇÂçºåÇ®¶¸¡¡¡ÖËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤·Ê¿§¡Ä¡×¥Ð¥ó¥É¡õ¥À¥ó¥¹Á´11¶Ê¤Ç°µ´¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡Ú¥»¥È¥ê¤¢¤ê¡Û
¡¡5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦A¤§! group¤¬17Æü¡¢CD¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡È½é¡É¤È¤Ê¤ë²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ØSUMMER SONIC 2025 OSAKA¡Ù¤Ë½Ð±é¡£½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ê¤ë¡ÖPHOTOGENIC¡×¤ò´Þ¤àÁ´11¶Ê¤Ç¡¢Ç®µ¤¤È´¿À¼¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡A¤§! group¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë´ØÀ¾½Ð¿È¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç·ëÀ®¤·¡¢24Ç¯5·î¤ËCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°ÊÍè¡¢½é¤á¤Æ¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢ÃÏ¸µ¡¦Âçºå¡¢ËüÇîµÇ°¸ø±à¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÖAIR STAGE¡×¤Ë¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÁ°¤«¤é¡¢¡ÖA¤§¡ªA¤§¡ª¡×¤Î¥³¡¼¥ë¤¬¶Á¤ÅÏ¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬»Ñ¤ò¸½¤¹¤È²ñ¾ì¤òÂç´¿À¼¤¬ÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ·è¤á¤¿¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ò°ú¤ÃÄó¤²¡¢1¶ÊÌÜ¤Ï¥Ð¥ó¥É¤Ç¥É¥é¥à¤òÃ´Åö¤¹¤ëº´Ìî¾½ºÈ¤¬¥é¥¤¥Ö¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î°ìÂÎ´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Ëºî»ì¡¦ºî¶Ê¤·¤¿¡ÖA¤§ You Ready¡©¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÀµÌçÎÉµ¬¤¬Áß¤ÌÄ¤é¤¹¥®¥¿¡¼¥½¥í¤«¤é¡¢Ëöß·À¿Ìé¤Î¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¥Ü¥¤¥¹¤Î²Î¤¤½Ð¤·¤Ç°ìµ¤¤Ë²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ò¹â¤á¡¢¡ÖA¤§ À¼¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¡ª¡ÊA¤§! A¤§! ¡Ë¡×¤ä¡ÖA¤§ ´é¤ò¸«¤»¤Æ¤è¡ª¡ÊA¤§! A¤§! ¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ÇÁá¤¯¤â´ÑµÒ¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤à¤È¡¢Â³¤¤¤ÆÀÄ½Õ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¼ÀÁö´¶¤Î¤¢¤ë¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¶¯¤¤°Õ»Ö¤È·è°Õ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥ê¥ê¥Ã¥¯¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡ÖBreak Through¡×¡¢ÀÚ¤Ê¤¤¼ºÎø¥½¥ó¥°¤Ç¤â¤¢¤ë²Î»ì¤ÎÊª¸ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹ª¤ß¤Ë²Î¤ò¾è¤»¤Æ¤¤¤¯5¿Í¤Î¥Ü¡¼¥«¥ëÎÏ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡ÖÇ¾Æâ¥é¥×¥½¥Ç¥£¡¼¡×¤Î4¶Ê¤ò¥Ð¥ó¥É¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡³Ú´ï¤ò°ìÅÙÃÖ¤¡¢¸åÊý¤Þ¤Ç¤Ó¤Ã¤·¤ê¤È´ÑµÒ¤¬¤¤¤ë¸÷·Ê¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤·Ê¿§¡Ä¡×¤ÈÀ¼¤¬Ï³¤ì¤ë¤Û¤É¡¢´î¤Ó¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£ÀµÌç¤¬¡Ö²þ¤Þ¤·¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬A¤§! group¤Ç¤¹¡ªÌ¾Á°¤À¤±¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤É¤¦¤¾ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢Ëöß·¤¬¡ÖËÍ¤¿¤Á¡¢¼Â¤Ï¥À¥ó¥¹¤â¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢A¤§! group¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤â¤¢¤ë¥À¥ó¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ØÆÍÆþ¤·¤¿¡£
¡¡A¤§! group¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Ç¡¢Ç®µ¤¤ò¤¿¤®¤é¤»¤¿¥Ó¡¼¥È¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ëshoji¡Ês**t kingz¡Ë¤¬¥³¥ì¥ª¤ò¼ê¤¬¤±¤¿·ã¤·¤¤¥À¥ó¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ö¡ÔA¡Õ BEGINNING¡×¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤Ê¥È¥é¥Ã¥¯¤ËSota¡ÊGAMMI¡Ë¤¬¥³¥ì¥ª¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡ÖChameleon¡×¤ËÂ³¤¡¢¡Ö¤¢¤«¤ó¤ï¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤È¿¶¤êÉÕ¤±¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ëAyumu Imazu¤Ë¤è¤ëÄó¶¡¶Ê¡ÖAKAN¡×¤Ç¤â¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤«¤Ä¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ¤ï¤ë¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤ò°ìÁØ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ø¤È°ú¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡·ã¤·¤¤¥À¥ó¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Î¼¡¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇA¤§! group¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿µ°À×¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë²Î»ì¤È¡¢¼ÀÁö´¶¤Î¤¢¤ë¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤È¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤Î²»¿§¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¡ÖHello¡×¤Ç°ì¸À°ì¸ÀÂçÀÚ¤Ë¸ÀÍÕ¤òËÂ¤®¡¢Â³¤¯¡ÖSay A¤§!¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥È¥í¤Çº´Ìî¤¬¡Ö¶ÊÃÎ¤é¤ó¤«¤é¥¤¥Þ¥¤¥Á¾è¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤½¤³¤Î¤ª·»¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£¤´°Â¿´¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¤³¤ÎÊ¹¤ÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤¤¥¤¥ó¥È¥í¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¶Ê¤Ç¤¹¡ª¤Ç¤âA¤§¡ª¤Ã¤Æ¶«¤ó¤Ç¡¢·ý¤¢¤²¤Æ°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¥Î¥êÊý¤ò¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¡£A¤§! group¤é¤·¤¤Ã¯¤âÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¥é¥¤¥Ö¤Ç¤µ¤é¤Ë°ìÂÎ´¶¤òÁý¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ê¤ë¥µ¥Þ¡¼¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¡ÖPHOTOGENIC¡×¤Ø¡£Æ¬¤«¤é¥é¥¹¥È¤Þ¤Ç¤¿¤¿¤ß¤«¤±¤ë¤è¤¦¤ËÊü¤¿¤ìÂ³¤±¤ë¥ê¥ê¥Ã¥¯¤È¡Ö¥«¥·¥ã¥«¥·¥ã¡×¤È¼ª¤Ë»Ä¤ëÃæÆÇÀ¤Î¹â¤¤¥µ¥Ó¤Ç¿¥¤ê¤Ê¤µ¤ì¤ë³Ú¶Ê¤Ç¡¢°ìÀÆ¤Ë¿¶¤é¤ì¤ë¥¿¥ª¥ë¤¬µðÂç¤Ê¤¦¤Í¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢¼ÞÇ®¤Î²ñ¾ì¤Ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¥ã¥Î¥ó¤¬Êü¤¿¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖPHOTOGENIC¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸å¡¢ºÆÅÙ¿åÊ¬Êäµë¤Ê¤É¤òÂ¥¤·¡¢Ëöß·¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ªº£²ó¥µ¥Þ¥½¥Ë¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤³¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ªËÍ¤¿¤Á¤Þ¤À¥Ç¥Ó¥å¡¼2Ç¯ÌÜ¤ÇÌ¤½Ï¼Ô¤Ç¤¹¤·¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÊý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âÇ®ÎÌ¤À¤±¤ÏÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤Þ¤»¤ó¡ª¤¤ç¤¦A¤§! group¤ò½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿Êý¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â¶½Ì£»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¼¤Ò³Ð¤¨¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÁÛ¤¤¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡ºÆ¤Ó³Ú´ï¤ò¹½¤¨¡¢¡ÖBreak Through¡×Æ±ÍÍ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤éº²¤ò¹þ¤á¤ÆÂçÀÚ¤Ë²Î¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë½Å¸ü¤Ê¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖPRIDE¡×¤òÈäÏª¡£¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÉð´ï¤Î°ì¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ëËöß·¤Î¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¥Ü¥¤¥¹¤äÀµÌç¤Î¥®¥¿¡¼¥¹¥¥ë¡¢º´Ìî¤Î½ö¾ðÅª¤Ê¤¬¤é°ÂÄê¤·¤¿¥ê¥º¥à¤ò¹ï¤à¥É¥é¥à¡¢¥µ¥Ã¥¯¥¹¤Ë²Ã¤¨¥Ù¡¼¥¹¤ò½¬ÆÀ¤·¤¿Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ë¾®Åç·ò¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ï¡¢LIVE DVD¡ØA¤§! group LIVE TOUR 2025 D.N.A¡Ù¡Ê9·î24Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ë¤è¤ê¡¢Àè¹Ô¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬YouTube¤Ç¤¹¤Ç¤Ë120ËüºÆÀ¸¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¿·¤¿¤Ê¥Ð¥ó¥É¶Ê¡ÖÒöÓ¬¡×¡£½Ã¤Ê¤É¤¬¤Û¤¨¤¿¤±¤ë¤³¤È¡¢¤È¤¤¤¦°Õ¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¼ÀÁö´¶¤È½Å¸ü´¶¤òÊ»¤»»ý¤Ä¥Ï¡¼¥É¤Ê¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢±éÁÕÎÏ¤Ç¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¿A¤§! group¤ÎÁ´¤Æ¤òÇø¡Ê¤µ¤é¡Ë¤±½Ð¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÁ´¿ÈÁ´Îî¤ÎÇ®¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¡¡½é¤á¤Æ¤Î¥µ¥Þ¥½¥Ë½Ð±é¤ÇÁ´¤Æ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿Á´11¶Ê¡£YouTube¤Ç¤Ï¡¢¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¤¬¸ø³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ØSUMMER SONIC 2025¡Ù
2025Ç¯8·î17Æü¡ÊÆü¡Ë
Âçºå¡¦ËüÇîµÇ°¸ø±à
¡ã¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ä
1.A¤§ You Ready¡©
2.Break Through
3.Ç¾Æâ¥é¥×¥½¥Ç¥£¡¼
4.¡ÔA¡Õ BEGINNING
5.Chameleon
6.AKAN
7.Hello
8.Say A¤§!
9.PHOTOGENIC
10. PRIDE
11. ÒöÓ¬
