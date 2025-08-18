画像ギャラリー

高校野球の“はじまり”

1915（大正4）年8月18日に、現在の全国高校野球選手権大会の前身にあたる「第1回全国中等学校優勝野球大会」が大阪府の豊中球場で開会されたことにちなんで記念日が制定されました。

東北、東海、京津、関西、兵庫、山陽、山陰、四国、九州の各地区で予選を勝ち抜いた9校と春の東京都下大会優勝の早稲田実を加えた10の代表校が参加し、京都二中VS秋田中の決勝戦を制した京都二中が第1回の優勝を果たしました。

当時は、完全な野球規則がなかったため11か条の規則を決定しました。この時に、試合前後の礼式（あいさつ）を採用し、現在まで受け継がれています。平岡寅之助副審判委員長は「徳義を重んじる勇者の試合には、必ず付随すべき礼儀として制定した」と話しており、西洋で生まれたスポーツマンシップの精神とも相通じる作法となりました。

現在、高校野球の聖地といえば「甲子園」ですが、その阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）に会場を移したのは1924年（大正13年）の第10回大会からで2024年には100年を迎えました。また、学制改革に伴い、1948年（昭和23年）の第30回大会から今の「全国高等学校野球選手権大会」という名称になりました。

高校野球の聖地「阪神甲子園球場」。毎年、ここから数々の感動ドラマが生まれている（写真PhotoAC）

熱いドラマと数々のヒーローが生まれた甲子園

毎年春と夏に開催されている高校野球ですが、この甲子園からは数々のドラマとヒーローが誕生しています。今でもシーズンになると、当時を振り返った記事が出てくるのが、1980年代に圧倒的な強さを誇っていた大阪府の私立高校PL学園の「KKコンビ」桑田真澄と清原和博のエピソードです。甲子園で戦後最多の20勝を挙げた桑田はピッチャーとして、清原が一塁手で4番として活躍。5回の全国大会出場のうち優勝が2回、準優勝が2回、ベスト4が1回を記録し、数々の感動の名シーンを残してくれました。

その後、1985（昭和60）年のドラフトで起きた「KKドラフト事件」で、それぞれ巨人と西武に入団しプロになってからもさまざまな話題を提供してくれました。

2006（平成18）年には、マウンド上でハンカチを使って汗を拭う姿で「ハンカチ王子」と呼ばれた早稲田実業のエース斎藤佑樹が話題に。まるで今の「推し」のような人気を誇り「ハンカチ王子」はその年の流行語大賞にノミネートされたほど。戦績は、駒大苫小牧と早稲田実業の決勝戦が延長15回で引き分け、37年ぶりの翌日再試合に。その再試合を制して優勝を掴みました。

2025年は8月5日に開幕した「全国高等学校野球選手権大会」。どんな熱いドラマが生まれるのか楽しみです。