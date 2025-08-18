

（C）２０２5 劇場版「緊急取調室 THE FINAL」製作委員会

天海祐希が主演を務め、2014年１月から４シーズンに渡り放送され大ヒットしたテレビ朝日系ドラマ『緊急取調室』が、今年10月から木曜ドラマ枠で連続ドラマ・第５シーズンが放送されることが決定。更に劇場版『緊急取調室 THE FINAL』が12月26日に公開されることが決まった。

【動画】公開された予告映像

可視化された特別取調室で厄介な被疑者と対峙する、捜査一課の取調専門チーム「緊急事案対応取調班＝通称・キントリ」。主演の天海祐希演じる叩き上げの刑事・真壁有希子と、クセ者揃いのベテラン取調官たちが、取調室を舞台に一筋縄ではいかない犯人との“言葉の銃撃戦”を繰り広げ、事件の裏に隠された「真実」を暴く。長きに渡り多くのファンに愛されてきた「キントリ」がドラマ新シーズン、そして劇場版で遂にフィナーレを迎える。

劇場版は、主人公の取調官・真壁有希子役の天海祐希を筆頭に、田中哲司、速水もこみち、鈴木浩介、大倉孝二、塚地武雅、でんでん、小日向文世らお馴染みのメンバーや、杉咲花をはじめとするドラマレギュラーキャスト陣が続投。さらに劇場版のゲストとして新たに石丸幹二を迎え、同じくゲストの佐々木蔵之介の続投も決定した。

このほど公開された最新予告では、石丸幹二が演じる内閣総理大臣・長内洋次郎と遂に対決。超大型台風が連続発生し、国家を揺るがす非常事態の最中、長内総理は、災害対策会議に10分遅れて到着する。佐々木蔵之介が演じる暴漢・森下道弘はその“空白の10 分”を糾弾し、総理大臣襲撃事件を起こす。事件の早期解決のために緊急招集された“キントリ”メンバーの取調べに対しても、森下は犯行動機を語らないどころか、取調室に総理大臣を連れて来い！と無謀な要求を繰り返す…。森下の取調べが行き詰まる中、長内総理に“ある疑惑”が浮かび上がり、真相解明のために“キントリ”メンバーは長内総理を取調べるべく動き出すことになる。「総理を取調べたいんです。」これまで 100 人以上の敵を相手にしてきた“キントリ”だが、国のトップである内閣総理大臣を取調べるというのはまさに前代未聞！総理との面会を望む森下の動機とはいったい何なのか？そして、“キントリ”メンバーは難攻不落の内閣総理大臣を“マル裸”にすることができるのか!？予告には不適に笑う長内総理の姿も。その正体は、正義の英雄か？悪の暴君か？さらに超大型台風による大災害が迫り来る様子が圧倒的なスケールで描かれており、国家を揺るがす大事件と台風による非常事態という絶対絶命の状況が「キントリ」メンバーに迫る、まさに“最後の闘い”にふさわしい緊迫の予告映像となっている！映像の最後には、不敵な笑みを浮かべながら「悪あがきです、最後の。」と力強い表情で返す真壁の姿が…果たして“キントリ”メンバーの運命やいかに。

劇場版「緊急取調室 THE FINAL」公開延期発表から１年後の 2024年６月に公開に向けた再始動を発表。再始動にあたり、脚本を大幅に改稿し、再撮影に臨んだ。この度、解禁となった場面写真には、取調室で真壁、小石川と対峙する長内総理の姿が。椅子から立ち上がり真壁たちをけん制するかのようなその表情からは最後にして最強の敵としての圧倒的な威圧感が伝わってくる。さらに、記者団に向けて会見をする総理然とした対照的な一枚も。果たしてどちらが長内総理の本当の姿なのか？“キントリ”は彼を“マル裸”にできるのか？最強の敵との闘いを期待させる場面写真となっている。

さらに天海祐希・石丸幹二からコメントが到着。劇場版で、キントリの世界に初めて入った石丸は「天海さんをはじめとするキントリチームは素晴らしかった！皆さん、見事なチームワークで私と向き合ってくれました。温かく落ち着きがあり、微笑みを絶やさず、ほどよい距離感を保っている。お互いへの信頼が底辺にあったうえで撮影に臨まれているのが伝わってくるんです。そんな空気感の中、天海さんが主演として監督と徹底的に話し合っているさまは刺激的で、長内を演じる私の背中をどれほど強く押してくださったことか。これが12年続く「キントリ」なんだと実感しました。」と天海の座長としての頼もしさを感じつつ「長内は、キントリに立ちはだかる厚い壁となります。激しくクールな戦いが、チームをどのような終着点に導いていくのか。スリリングな展開をお楽しみいただければ幸いです」と語る。

対して主演・天海は「石丸さんの演じる総理大臣との対決では、キントリとしてのプライド、使命、正義をかけ、一丸となり立ち向かいます。なんせ内閣総理大臣ですから。自分達、警視庁の組織の頂点と戦う訳です。それはそれは、様々な葛藤や揺らぎが起こります。石丸さんが内閣総理大臣を演じて下さったおかげで、その信念との葛藤がより深く、より厚くなっているのではないかと思います。石丸さんには、心から感謝しています」と石丸への感謝を述べつつ、「皆さまをお待たせした分、より楽しんで頂ける作品になっています！」と脚本のアップデートと再撮影を経て、より進化した劇場版キントリに自信をのぞかせる。

真壁 有希子（まかべ・ゆきこ）役・天海 祐希（あまみ・ゆうき） コメント

皆さま！お待たせしました！

予告編、お写真などお届けします。

私の石丸さんのイメージは…高貴な方！

その端正で高貴なイメージのまま、石丸さんだからこその内閣総理大臣を、力強く演じてくださいました。

石丸さんの演じる総理大臣との対決では、キントリとしてのプライド、使命、正義をかけ、一丸となり立ち向かいます。なんせ内閣総理大臣ですから。自分達、警視庁の組織の頂点と戦う訳です。それはそれは、様々な葛藤や揺らぎが起こります。

石丸さんが内閣総理大臣を演じて下さったおかげで、その信念との葛藤がより深く、より厚くなっているのではないかと思います。

石丸さんには、心から感謝しています。

緊急取調室、12 年間の集大成。

私達キントリが最後に行き着く場所を、姿を…

皆さまをお待たせした分、より楽しんで頂ける作品になっています！

是非とも、観て頂けたら幸せです。どうぞ、宜しくお願い致します。

長内 洋次郎（おさない・ようじろう）役・石丸 幹二（いしまる・かんじ） コメント

「緊急取調室」は、いつもテレビで楽しんでいました。天海さんの演技がさっそうと潔く、しかも重みがあって、格好良い。

さすが長年「芯に立ってきた人」だなと感じ入っていました。また、チームの皆さんの多彩さ、上手さといったら。作品を幾重にも彩っていますよね。だから毎回、画面から目が離せないでいました。

その作品の、「THE FINAL」と銘打つ映画版の、重要な敵役として参加できるなんて、夢のようでした。デビュー35 年目にして、こんな大きな責務を担うことになるなんて、と自分でもおかしくなるぐらいの緊張と高揚感で撮影初日を迎えました。

天海さんをはじめとするキントリチームは、素晴らしかった！ 皆さん、見事なチームワークで私と向き合ってくれました。温かく落ち着きがあり、微笑みを絶やさず、ほどよい距離感を保っている。お互いへの信頼が底辺にあったうえで撮影に臨まれているのが伝わってくるんです。

そんな空気感の中、天海さんが主演として監督と徹底的に話し合っているさまは刺激的で、長内を演じる私の背中をどれほど強く押してくださったことか。これが 12 年続く「キントリ」なんだと実感しました。

長内は、キントリに立ちはだかる厚い壁となります。激しくクールな戦いが、チームをどのような終着点に導いていくのか。

スリリングな展開をお楽しみいただければ幸いです。

あぁ、公開が待ち遠しいです！