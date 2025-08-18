2013年夏、4年ぶりの4強入りをはたした花巻東の快進撃に大きく貢献したのが、出場49校の選手たちの中で最も身長が低い156センチ、56キロの2番打者、千葉翔太だった。左打席からボールをギリギリまで引きつけ、左方向へのファウルで粘る“カット打法”を武器に、準々決勝までの3試合で10打数7安打3打点5四球と驚異的な出塁率（8割）をマークした。だが、大会本部がこのカット打法をバントと見なし、事実上禁止したことが、大きな波紋を呼び起こした。【久保田龍雄/ライター】

【写真】2013年夏の甲子園準決勝で延岡学園に敗れ、涙を流す千葉翔太選手

勝利を呼ぶ男

同年の花巻東は、菊池雄星（現・エンゼルス）、大谷翔平（現・ドジャース）のようなスターは不在ながら、4投手の継投と機動力を駆使し、相手の隙を徹底して突く全員野球で勝ち上がった。その象徴的存在が千葉だった。

カット打法で粘るのは

初戦の彦根東戦では、1回の1打席目に8球粘って遊撃内野安打、3回の2打席目もカウント2-2からファウル7本と13球粘った末に四球を選ぶなど、4打数3安打3打点1四球と本領発揮。2ストライクまではバントの構えで揺さぶり、追い込まれるとバスターのような構えからファウルを連発し、「自分は出塁するのが仕事」という2番打者の役目に徹した。

3回戦の済美戦では、センバツ優勝2度の名将・上甲正典監督がセンター・町田卓大に投手と三塁手の中間付近を守らせ、ライト・山下拓真が右中間に移動する内野手5人の“千葉シフト”で対抗してきたが、ものともしない。

1回1死の1打席目、「強いゴロで抜こう」と“シフト破り”に挑んだ千葉は、安楽智大（元楽天）の4球目、143キロ直球を右前に打ち返し、先制点につなげる。さらに7回の3打席目も、安楽の2球目を引っ張り、右翼手の横を抜けてフェンスに到達する三塁打を放った。

3対3で迎えた延長10回無死の5打席目、長打を警戒した上甲監督はついにシフトを解除したが、「いつもの守備に戻ったので、気楽に打席に立てた」という千葉は、この日3本目となる中前安打を放ち、一挙4得点のビッグイニングを呼び込んだ。

大会最速155キロを誇るプロ注目の本格派右腕・安楽から猛打賞という快挙にもかかわらず、練習で1年先輩にあたる大谷の剛速球を体験していた千葉は「（安楽は）あまり速くなかった」と言ってのけた。まさに「気持ちで勝って打った安打」だった。敗れた上甲監督も「千葉君にやられた」と脱帽した。

そして、準々決勝の鳴門戦でも、得意のカット打法が冴えわたる。

初回の1打席目からファウルで粘り、1安打4四球と5打席すべて出塁。鳴門のエース・板東湧梧（現・ソフトバンク）に一人で計41球も投げさせた。この日の板東の投球数は163。その4分の1以上を千葉一人に費やしたことになる。

1点を追う8回には、千葉は先頭打者としてこの日3つ目の四球を選び、2死後、3連続長短打で逆転に成功。3試合続けて“勝利を呼ぶ男”になった。

今までで一番悔しい試合でした

だが、この回の二塁走者のときに、鳴門の捕手が「走者（千葉）がサインを出しています」と球審に訴え、サイン盗み疑惑で試合が中断するハプニングも。「（審判に）言われたけれど、自分でもよくわからなかったです」と首をかしげた千葉だったが、準決勝進出を決めた試合後、さらにショッキングな出来事が待ち受けていた。

大会本部がファウルで粘る千葉のカット打法を問題視し、流石裕之部長と佐々木洋監督に「あの打法はスリーバント失敗になります。次からアウトにします」という内容の通告をしてきたのだ。

これは、高校野球特別規則8・バントの定義（自分の好む投球を待つために、打者が意識的にファウルにするような、いわゆる“カット打法”は、そのときの打者の動作により、審判員がバントと判断する場合もある）によるもの。大会本部の説明によれば、2、3回戦では問題となる事例ではなかったが、準々決勝は紛らわしく見える打ち方があったという。

だが、体格のハンデを克服して、強豪校のレギュラーとして生き残るために、ひたすら努力を重ねてきた千葉にとっては、苦労の末、確立した自己流のスタイルを否定されたも同然だった。

岩手県勢初の決勝進出がかかった8月21日の準決勝、延岡学園戦、カット打法を封印した千葉は、1球もファウルを打つことなく、わずか10球で、すべて内野ゴロの4打数無安打に終わり、攻撃のリズムを作れなかったチームも0対2で敗れた。

試合後、千葉は「小さいなら小さいなりに頑張って、ファウルで粘って、何としても塁に出るのが自分の役割だと思っていた。（それができず）今までで一番悔しい試合でした」と号泣した。

この日、日本高野連には「2回戦（彦根東戦）でも同様の打撃をしていたのに、なぜ準々決勝後に（説明）したのか?」などと説明のタイミングの遅さに対する抗議や問い合わせが50件以上も相次いだという。その一方で、大会後の9月12日、岩手県高野連と同野球協会審判技術委員会が、打者が2ストライクに追い込まれてから明らかにファウルを狙った打撃をした場合は、スリーバント失敗でアウトとすることを確認するなど、高校野球特別ルールを順守しようとする動きも見られた。

それから4年後、筆者は東都大学野球春季リーグ戦で、日本大4年生になった千葉を開幕カードの中央大戦で見る機会があった。千葉は1、2回戦とも代打で出場し、いずれもファウルで粘った末に四球で出塁。高校時代からやってきたことをひたむきに貫いている姿に、好感を抱いたことを覚えている。

その後は社会人の九州三菱自動車で25歳までプレーを続けた。

久保田龍雄（くぼた・たつお）

1960年生まれ。東京都出身。中央大学文学部卒業後、地方紙の記者を経て独立。プロアマ問わず野球を中心に執筆活動を展開している。きめの細かいデータと史実に基づいた考察には定評がある。最新著作は『死闘！激突！東都大学野球』（ビジネス社）。

デイリー新潮編集部