東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
オージードル
終値0.6507 高値0.6523 安値0.6488
0.6559 ハイブレイク
0.6541 抵抗2
0.6524 抵抗1
0.6506 ピボット
0.6489 支持1
0.6471 支持2
0.6454 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5922 高値0.5939 安値0.5908
0.5969 ハイブレイク
0.5954 抵抗2
0.5938 抵抗1
0.5923 ピボット
0.5907 支持1
0.5892 支持2
0.5876 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3819 高値1.3820 安値1.3788
1.3862 ハイブレイク
1.3841 抵抗2
1.3830 抵抗1
1.3809 ピボット
1.3798 支持1
1.3777 支持2
1.3766 ローブレイク
