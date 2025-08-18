東京市場　ピボット分析（資源国通貨）

オージードル
終値0.6507　高値0.6523　安値0.6488

0.6559　ハイブレイク
0.6541　抵抗2
0.6524　抵抗1
0.6506　ピボット
0.6489　支持1
0.6471　支持2
0.6454　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5922　高値0.5939　安値0.5908

0.5969　ハイブレイク
0.5954　抵抗2
0.5938　抵抗1
0.5923　ピボット
0.5907　支持1
0.5892　支持2
0.5876　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3819　高値1.3820　安値1.3788

1.3862　ハイブレイク
1.3841　抵抗2
1.3830　抵抗1
1.3809　ピボット
1.3798　支持1
1.3777　支持2
1.3766　ローブレイク