オーストラリアがリードチェンジ19回の激闘を制す…ゼイビア・クックスが30得点、アジアカップ3連覇に貢献

8月17日にサウジアラビアのジッダで「FIBAアジアカップ2025」決勝が行われ、オーストラリア代表（FIBAランキング7位）が中国代表（同30位）と対戦した。

第1クォーター残り36秒から第2クォーター序盤にかけて0－9のランを献上。かつて千葉ジェッツでプレーしたゼイビア・クックス（シドニー・キングス／オーストラリア）の連続得点で悪い流れを断ち切ったものの、追いかける展開は変わらず、42－46と4点ビハインドでハーフタイムに突入した。

第3クォーター開始1分37秒から9－0のランで試合をひっくり返すと、その後は一進一退の展開。点の取り合いが繰り広げられ、3点ビハインドで最後の10分間に突入した。

第4クォーターもシーソーゲームとなり、試合を通じてリードチェンジ19回。第2クォーターの最大15点差を逆転したオーストラリアが1点差で競り勝ち、大会3連覇を達成した。

オーストラリアはクックスがともにチーム最多30得点9リバウンドの大活躍。ジェイリン・ギャロウェイ（シドニー・キングス／オーストラリア）が23得点5リバウンドアシスト、ウィリアム・ヒッキー（イラワラ・ホークス／オーストラリア）が15得点7リバウンド5アシスト2ブロックをマークした。

■試合結果



オーストラリア 90－89 中国



AUS｜17｜25｜26｜22｜＝90



CHN｜25｜21｜25｜18｜＝89



Your #AsiaCup 2025 Final TCL Player of the Game; Xavier Cooks 🔥

Cooks dropped 30 points and 9 rebounds for the Boomers tonight 💪 pic.twitter.com/0ZcM1YxpJx

- FIBA Asia Cup (@FIBAAsiaCup) August 17, 2025

