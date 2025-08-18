１５日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６２．８０ドル（－１．１６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３８２．６ドル（－０．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３７８９．４セント（－８．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５０６．５０セント（＋３．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３８３．７５セント（＋８．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０２２．２５セント（＋１４．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２９５．５４（＋０．４５）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６２．８０ドル（－１．１６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３８２．６ドル（－０．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３７８９．４セント（－８．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５０６．５０セント（＋３．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３８３．７５セント（＋８．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０２２．２５セント（＋１４．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２９５．５４（＋０．４５）
出所：MINKABU PRESS