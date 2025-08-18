ÀéÄ»¥Î¥Ö¡¢¸µ¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥»¥¯¥·¡¼¤¹¤®¤ë¼Ì¿¿½¸¤Ë¶Ã¤¡Ö¤â¤¦Ã¦¤°À£Á°¤Ç¤¹¡×
¡¡¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¸µ¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¡¦ÂçÅçËã°á¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀéÄ»¤Î¥Î¥Ö¤¬¡Ö¤â¤¦Ã¦¤°À£Á°¤Ç¤¹¡×¤È¶½Ê³¾õÂÖ¤Ç½Ò¤Ù¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÅçËã°á¤Î¡ÈÃ¦¤°À£Á°¡É¥»¥¯¥·¡¼¤Ê»Ñ
¡¡¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¯¥»¶¯¤á¤Îµ¿Ìä¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤ê¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¼ã¼ê·Ý¿Í¤¬ÂÐ·è¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£¸å³èÌö¤·¤½¤¦¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¡¼¤òÈ¯·¡¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£ÀéÄ»¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÃËÀ¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤½÷À¤ÎËÜ²»¤ò²Î¤Ë¾è¤»¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¿Íµ¤´ë²è¡Ö½÷À¤ÎËÜ²»¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡Á¿¿²Æ¤ÎÉü³èSP¡Á¡×¤¬1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÂçÅçËã°á¤¬3ÅÙÍ¥¾¡¡¢ÌîÏ¤²ÂÂå¤¬4ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤¬½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¿Æ±´ë²è¡£¤³¤Î´ë²è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¿³ºº°÷¤È¤·¤ÆAMEMIYA¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥·¥ó¥¬¡¼¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤ÎÌ¾¶Ê¤ò»Ä¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤â¿·¶Ê¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ»²Àï¤·¤¿ÂçÅç¤Î¶á¶·¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤Ç¡¢AKB48¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤«¤é¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÂçÅç¤Ï¡¢6·î¤Ë¼Ì¿¿½¸¡ØÇòÃëÌ´¡Ù¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿¡£Æ±¼Ì¿¿½¸¤Ï¡¢¡ÖÉ×¤òË´¤¯¤·¤¿ºÊ¤ÎÍÉ¤é¤°Îø¿´¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤òÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ë·ÇºÜ¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿¿§µ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¼Ì¿¿½¸¤ÎÉ½»æ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¼Ì¿¿½¸¤ò¸«¤¿¤È¤¤¤¦¥Î¥Ö¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¡¢¤¢¤Î¡¢¤â¤¦¤Í¡×¤È¶½Ê³¾õÂÖ¤Ç¡ÖÃ¦¤°À£Á°¤Ç¤¹¡£¤¢¤È°ì²¡¤·¤Ç¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ÂçÅç¤ÏÂç¾Ð¤¤¡£Âç¸ç¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤é¡Ø²¡¤·¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÂçÅç¤Î¿´¶¤òÂåÊÛ¤·¤¿¡£