¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤¬½é²óÈïÃÆÌÔ¾Ê¡Ö¥Ð¥«¤Ê¤³¤È¤·¤¿¡×¡ÖÄ´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤¿¡×¡¡½é²ó£²ÈïÃÆ£´¼ºÅÀ¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë£³Ï¢ÇÔ
¢¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹£µ¡½£´¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ê£±£·Æü¡¢ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¦¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¡Ê£³£¹¡Ë¤¬£±£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¸Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢£´²ó¤Ç£¸£²µå¤òÅê¤²¡¢£³°ÂÂÇ£´¼ºÅÀ¡¢£µÃ¥»°¿¶¤Ç¹ßÈÄ¤·¤Æ¡¢£³¾¡ÌÜ¤òÆ¨¤·¤¿¡£½é²ó¤Ë£²ÈïÃÆ£´¼ºÅÀ¤Ç£´ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢£¸²ó¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤¿¤á£´ÇÔÌÜ¤È¤Ê¤ë¹õÀ±¤Ï¾Ã¤¨¤¿¡£¡Ö£±ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤È¤Îº£µ¨½éÂÐ·è¤Ï±¦Á°°ÂÂÇ¤Èº¸Èô¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï½é²ó¤ËÍá¤Ó¤¿¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÀèÀ©£³¥é¥ó¤ò¡Ö½é²ó¤Î¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬¤¹¤´¤¤¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Ð¥«¤Ê¤³¤È¤·¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î½ê¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ËÈïÃÆ¤·¤¿Í×°ø¤Ï¡ËÇÛµå¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸µ¡¹¤¤¤¤¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤¤¤í¤ó¤Êµå¼ï¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ò¡¢ºÇ½é¤Î£²µå¶õ¿¶¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¼«Ê¬¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°¹Ô¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢£³µåÏ¢Â³¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÏÂÇ¤Á¼è¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ä´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡×¤ÈÌÔ¾Ê¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¤ÏÂçÃ«¤Ë±¦Á°°ÂÂÇ¤òµö¤¹¤È¡¢Â³¤¯¥Ù¥Ã¥Ä¤Ë¤â¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ÆÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡£¥¹¥ß¥¹¤ò±¦Ä¾¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï£²µåÏ¢Â³¶õ¿¶¤ê¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Ãæ·ø±¦¤Ë£±£µ¹æ£³¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤ÆÀè¼èÅÀ¤ò¸¥¾å¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë£²»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤«¤é¥Ñ¥Ø¥¹¤Ë¤â¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤òº¸ÍãÀÊ¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Æ£²£°¹æ¥½¥í¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò£´ÅÀ¤Ë¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡£²²ó¤ÏÀèÆ¬¤Î¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é»Íµå¡£¥±¥Í¥Ç¥£¤Ïº¸Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢£±»à°ìÎÝ¤ÇÂçÃ«¤È¤Î£²ÂÇÀÊÌÜ¤Ï½éµå¤Î´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿¥·¥ó¥«¡¼¤ò¤Ï¤¸¤ÊÖ¤µ¤ì¤Æº¸Íã¤ØÈôµ÷Î¥£³£´£¶¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó£±£°£µ¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎÂçÈôµå¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥§¥ó¥¹¼êÁ°¤Ç¼ºÂ®¤·¤Æº¸Èô¤ËÍÞ¤¨¡¢£²»àÆóÎÝ¤Ç¥Ù¥Ã¥Ä¤âÃæÈô¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¤ÏÍ¿¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££³²ó¤Ï¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤È¤ÎÂÐÀï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥ß¥¹¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤«¤é£²¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç½é¤á¤Æ£³¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤¿¡££´²ó¤â¥Ñ¥Ø¥¹¡¢¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤«¤é£²¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É£³¼ÔËÞÂà¤ÇÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï£²¡Á£·²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¤ÇÍÞ¤¨¡¢£³¡¢£´¡¢£¶²ó¤Ë£±ÅÀ¤º¤Ä¤òÃ¥¤Ã¤Æ£±ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ë¤È¡¢£¸²ó¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¡££¸²óÎ¢¤Ë¤Ï¼é¸î¿À¤Î¥¹¥¢¥ì¥¹¤òÅêÆþ¤·¤¿¤¬¡¢ÀèÆ¬¤Î¥Ù¥Ã¥Ä¤Ë¥½¥í¤òÍá¤Ó¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤Æ£³Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤¹£±£¸Æü¡ÊÆ±£±£¹Æü¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Å¨ÃÏ¤Ç¥í¥Ã¥¡¼¥º¤È£´Ï¢Àï¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬ËÜµòÃÏ¤Ç¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤È£´Ï¢Àï¡£¤½¤·¤Æ£²£²Æü¡ÊÆ±£²£³Æü¡Ë¤«¤é¤ÏºÆ¤Ó¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¤Î¥Ú¥È¥³¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î£³Ï¢Àï¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ÏºÆ¤Ó£²£²Æü¡ÊÆ±£²£³Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤ÇÃæ£´Æü¤ÇÀèÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢¡¤³¤ÎÆü¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ÎÅêµå·ë²Ì
¡Ê£±¡Ë±¦°Â¡¢»Íµå¡¢±¦Ä¾¡¢ÃæËÜ£³¡¢»°¥´¡¢º¸ËÜ£±¡¢¶õ»°¿¶
¡Ê£²¡Ë»Íµå¡¢º¸Èô¡¢º¸Èô¡¢ÃæÈô
¡Ê£³¡Ë¶õ»°¿¶¡¢¶õ»°¿¶¡¢ÃæÈô
¡Ê£´¡Ë¶õ»°¿¶¡¢¶õ»°¿¶¡¢ÆóÈô