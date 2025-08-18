ベッツが8回に勝ち越し弾でパドレスをスイープ！リリーフ陣が終盤に追いつかれるも…スアレスから左翼席へ“値千金”の一発

ベッツが8回に勝ち越し弾を放った(C)Getty Images

ドジャースが現地時間8月17日、本拠地でのパドレス戦に5−4で勝利し、首位攻防3連戦をスイープで飾った。これで2位パドレスとは2ゲーム差となった。

【動画】宿敵パドレス相手にスイープ！ベッツが値千金の一発で勝利に導く

「1番・DH」で先発出場の大谷翔平は初回、相手先発のダルビッシュ有との今季初対決では右前打で出塁した。その後、一死一、二塁でフレディ・フリーマンの3ランで3点を先制。大谷は118得点目を挙げた。

さらにアンディ・パヘスにも一発が飛び出して、この回4点を入れたドジャース。初回からダルビッシュを攻略し、勢いに乗った。

大谷は2回一死の第2打席は左翼への大飛球を放った。打球速度104マイル（約167キロ）、飛距離346フィート（約105メートル）で、左翼手のラモン・ロレアノは打球を猛追。ボールを思わず追い越してしまいそうな勢いで捕球すると、ダルビッシュはほっとしたような表情を浮かべた。右腕は4回4失点で降板した。

ドジャース先発のタイラー・グラスノーは5回2失点で降板。6回から2番手でアンソニー・バンダが登板したが1点を失い、その後、ベン・カスペリアスが二死一、三塁のピンチを抑えると、7回もブレイク・トライネンが二死三塁と一打同点のピンチをしのいだ。