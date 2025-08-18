「広島２−７ヤクルト」（１７日、マツダスタジアム）

広島が大敗し、最下位・ヤクルトにカード負け越しとなった。今季２度目の先発の遠藤が３回１／３を１０安打６失点ＫＯ。打線は１１安打を放ちながら２得点。４番・末包と５番・坂倉が好機で４度凡退した。新井監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−遠藤は序盤につかまった。

「立ち上がり、球威はあるように見えたけどね。ただコントロールに苦しんでいたという印象かな。球威自体はあったと思う」

−打線は計１１安打２得点。

「やっぱり、きょうはスエ（末包）のところにチャンスで回ってきて、本人も悔しいと思う。ただこの悔しさを力に変えないと。俺が現役の時も他のチームの同じポジションの選手に負けたくないとか、そう思ってやっていた。チーム内の競争はもちろんそうなんだけど、さらにやっぱりもう一つ二つ、高い意識をしないとね」

−期待があるからこそ４番に置いている。

「もちろんもちろん。だから悔しいと思う。ああ悔しかったで終わるんじゃなしに、それを持ち続けて燃やし続けて、力に変えないといけないと思います」