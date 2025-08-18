「広島２−７ヤクルト」（１７日、マツダスタジアム）

鯉の４番になるために、超えなければならない壁がある。ゲキを飛ばすのは大きな期待の表れだ。広島・新井貴浩監督は好機での凡退を繰り返した末包に対し、「本人も悔しいと思う。ただこの悔しさを燃やして力に変えないといけない。そして成長していかないといけないから」とリベンジに期待を寄せた。

主砲のバットから最後まで快音は響かなかった。８月１４試合中１３試合で４番に座り、チームトップの５２打点をマークしている末包。初回無死満塁で二ゴロ併殺に倒れる間に先制点をもたらすも、七回１死満塁では二飛に打ち取られるなど、４打数全て走者を置いた場面で無安打に終わった。

仕事を果たせなかった末包に対し、指揮官は熱を込めて言葉を送った。

「悔しさってずっと覚えておかないといけないから。切り替えてばかりじゃなしに、悔しい気持ちを持ち続けていい意味で次の試合に持ち込んでいく。自分はそう思ってやっていた」

悔しさを乗り越えてきたのは新井監督だけではない。「（鈴木）誠也のなにが優れているかって、絶対負けない、くそって悔しい思いを持ち続けて、燃やし続けることができる。それも成長していくために大切な成長な要素なんで」。今やメジャーリーガーとなったスラッガーも歩んだ道になぞらえて背中を押した。

末包は「４番で負けた試合。責任を感じている。次は４番で勝てる試合をつくっていきたい」と力強く次戦を見据えた。試合の借りは試合でしか返すことはできない。真の４番になるために、悔しさをバットで晴らしていく。