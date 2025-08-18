「read between the lines」の意味は？意外とわかりやすいイディオムかも…！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「read between the lines」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「行間を読む」でした！
この表現は、言われていないことを理解する手がかりを認識することを指します。
ページの行間にはなにも書かれていませんが、書かれていないことのほうが書かれていることよりも重要な場合もありますよね。
「The ability to read between the lines is what separates good negotiators from great ones.」
（行間を読む能力こそが、優れた交渉者と偉大な交渉者をわけるのだ）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
