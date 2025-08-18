「Mrs. GREEN APPLE」の大森元貴（28）がNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）で名作曲家・いずみたくさんモデルのいせたくやを好演している。18日放送の第101回では、漫画家・やなせたかしさんモデルの柳井嵩（北村匠海）が作詞、たくやが作曲した「手のひらを太陽に」がついに誕生。ピアノで伴奏しながら歌唱するシーンも視聴者を魅了した。14日放送・第99回での「見上げてごらん夜の星を」に続く歌唱だが、実は2つのシーンは同じ日に撮影されたという。大森にシーンの舞台裏や曲の魅力について聞いた。（那須 日向子）

＜以下、ネタバレあり＞

「ぼくらはみんな生きている 生きているから歌うんだ」。分かりやすく、それでいてあたたかな歌詞に大森は心を打たれた。「やなせさんの作詩の力が凄く強いなと思いました。誰でも想像できるシンプルなワードなのに、紡ぎ方で全然違う。小さい子が分かる歌詞が一番難しいと思うので、そこを大切にしていた先生方はすごいなと思います」

たくやは嵩の詞に感激。「頭の中でイメージがバァーって広がります」。一気に楽譜を起こし「手のひらを太陽に」がついに誕生した。たくやがピアノでメロディーをつけながら澄み切った歌声を披露した。

「物心ついた頃にはすでに知っている楽曲ですよね。当たり前にある音楽がもの凄く偉大だと改めて思います。どこで認識したとかいう次元ではなく、人々の心に残っている。日常に寄り添う音楽で、子供も歌える楽曲なので、とてつもないなと感じます」

演じる役のモデルとなったいずみさんはCM音楽や映画・テレビ・ラジオの劇伴音楽を生涯で1万5000曲以上を作曲。「手のひらを太陽に」の他にも「いい湯だな」、テレビ朝日系「徹子の部屋」テーマ曲、「明治 チョコレート」CM曲まで手掛けた。

劇中では、ミュージカル「見上げてごらん夜の星を」の音楽も担当。14日放送の第99回では同曲のアカペラ歌唱も注目を集めた。実はそのシーンと「手のひらを太陽に」誕生シーンは「同日撮影」だったという。心の準備はしつつも、現場で生まれるものを大切にした。

「『手のひらを太陽に』はやなせさんの作った詞を、いずみさんは作曲する上で一言一句変えなかったそうで、それが印象深かったです。嵩が書いてきてくれた歌詞に感銘を受けて、その場でメロディーが湧いてくるといったシーンですが、その場の空気感を大切にしました。『あんぱん』においては、何かを準備してつくっていくというよりも、現場の雰囲気や音楽に対する愛情に常に誠実に向き合いました」。真摯（しんし）に向き合い生まれた名曲。たくやが嵩の運命をどう変えるのか注目だ。