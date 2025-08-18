「本当にそれで大丈夫？」「こうしたほうがいいんじゃない？」そんなふうに言われてしまうことはありませんか？「なぜいつも、干渉されるんだろう……」と悩んだとき、私たちはどうすればいいのでしょうか？

累計20万部を超えるベストセラー著者、林健太郎氏が執筆した『なぜか干渉される人 思わず干渉してる人 あの人と「いい距離感」を保つコミュニケーション術』から「しんどい相手」が「心地よい人」に変わる、いい距離感を保つためのコミュニケーションを本記事で紹介します。

干渉しないことは「距離を遠くする」こと

「距離感」の観点で少し掘り下げてみましょう。

ここで言う距離とは、物理的距離ではなく、心理的距離です。

あれこれ言わずに、ただ運転を代わるのは「意見が衝突しないよう距離を取る」、すなわち心理的距離を「遠くする」選択です。

夫婦・恋人間で、これをしている方は意外と多いと思います。

角を立てたくないから、自分が我慢して調整すること、ありませんか？

「夫の食器洗いが雑だ……。まあいっか、こっそり後で洗いなおそう」とか。

その行動が良くない、とは言いません。その選択が最善である場面も多々あります。

ただ、アクションとしては「近づく」ではなく「離れる」行為であり、温かいか冷たいかで言えば、冷たい行動に近いのも事実です。

無難な選択は心理的距離感を遠ざける要因にもなりうることを、まずは押さえてください。

距離が近過ぎると「支配」と「服従」の関係になる

とはいえ、距離感が近過ぎると、またしても暑苦しい干渉に舞い戻ってしまいます。

とりわけ気をつけたいのが、近さが極まって「密着」になったときです。

この場合、片方が「こっちのほうがよくわかっている」という気持ちを暴走させた「支配」モードになり、もう片方が「服従」モードを強いられることもありえます。

例えば、上司と部下の関係であれば、上司がこんなことを伝えている場面を思い浮かべてみてください。

「こっちは会社の売り上げを支えている重要な仕事を10年以上やってきていて、何がベストな選択肢なのかがわかっている。君はまだ経験が足りなくてわかってないと思うけど、この作業は絶対にやらなきゃいけないんだ」

これ、上司が「支配」モードに入っている状態です。

それに対して部下は「服従」モードで、「そうおっしゃるなら、やりなおします」と呼応している状態です。

では、お互いに対等さを保てる適正な距離とは、どんな距離でしょう？

「スープの冷めない距離」という言い回しがありますね。実家の親との程良い関係性を表す言葉です。

本書では「大切な人との間で絶妙な距離感を保つこと、あるいは築くこと」と定義します。

「要は、程良く温かければいいんでしょ？」と思った方もいるかもしれません。

しかし、その「程良い温かさ」に客観的数値はありません。

万人の、あらゆるシーンに当てはめられるような方程式も、やはりないのです。