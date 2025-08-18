『鬼滅の刃』の宇髄天元を演じてほしい俳優ランキング！ 2位「新田真剣佑」に僅差の1位は？【2025年最新】
音柱・宇髄天元は、「派手に」が口癖のとおり、闘い方も見た目もとにかく派手な元忍者の剣士。3人のくノ一の嫁がいて、後輩に対して優しく面倒見のいい一面も。テレビアニメ第2期「遊郭編」の中心人物として、炭治郎たちと共に上弦の鬼・妓夫太郎（ぎゅうたろう）と堕姫（だき）との死闘を繰り広げました。
All About ニュース編集部では、2025年8月5日、全国10〜60代の男女250人を対象に『鬼滅の刃』（柱メンバー）に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、もし実写化するとしたら『鬼滅の刃』の宇髄天元を演じてほしい俳優ランキングをご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位は、新田真剣佑さん。松本潤さん主演のテレビドラマ『19番目のカルテ』（TBS系）では、冷静沈着なエリート外科医・東郷康二郎役で白衣姿を披露しています。鍛え抜かれた筋肉でアクションをこなし、演じる役によって肉体を改造するストイックな役作りでも知られています。
端正な顔立ちと派手なアクションシーンで唯一無二の存在感を発揮し、尾田栄一郎さんによる漫画が原作のNetflixシリーズ『ONE PIECE』では、剣士ロロノア・ゾロ役を演じるほか、映画『るろうに剣心 最終章 The Final』の雪代縁役、『鋼の錬金術師』シリーズのスカー役など、漫画やアニメの実写化作品に数多く出演しています。
回答者からは、「イケメンでド派手な衣装が似合いそう」（40代女性／神奈川県）、「あの顔と体は何人奥さんをもらってても違和感がない！ 美形」（30代女性／愛知県）、「逞しい二の腕、整った顔立ちで宇髄天元の役が出来ると思うから」（30代女性／石川県）、「天元の破天荒さをうまく表現してくれると感じます」（40代女性／香川県）などの声がありました。
1位は、小栗旬さん。子役から俳優として活躍し、ドラマ『花より男子』（TBS系）の花沢類役や通称“イケパラ”で人気の『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜』の佐野泉役などトレンディドラマで人気を博したほか、NHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』では主演を務める演技派俳優として知られています。
漫画やアニメの実写化作品への出演も数多く、主演映画『銀魂』では、コミカルで個性的な主人公・坂田銀時役、映画『キングダム』シリーズでは天才軍師・李牧役など幅広い役柄を好演。演技力の高さとアスリート級に鍛え上げた筋肉でアクションシーンも完璧にこなしています。
回答者からは、「モテモテの共通点や、見下ろす感じで喋るのも小栗旬は似合うからです」（60代女性／愛知県）、「色男で尚且つアクションも出来て、さらに兄貴分な感じがあってます」（50代女性／広島県）、「イケメン、色気有り、豪快な感じがそれっぽい」（30代女性／三重県）、「自分の考えを大事にする役、女性を大事にする役が似合うと思い選びました」（30代女性／静岡県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：福島 ゆき プロフィール
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About ニュースでのライター歴は6年。
(文:福島 ゆき)
All About ニュース編集部では、2025年8月5日、全国10〜60代の男女250人を対象に『鬼滅の刃』（柱メンバー）に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、もし実写化するとしたら『鬼滅の刃』の宇髄天元を演じてほしい俳優ランキングをご紹介します。
2位：新田真剣佑／36票
2位は、新田真剣佑さん。松本潤さん主演のテレビドラマ『19番目のカルテ』（TBS系）では、冷静沈着なエリート外科医・東郷康二郎役で白衣姿を披露しています。鍛え抜かれた筋肉でアクションをこなし、演じる役によって肉体を改造するストイックな役作りでも知られています。
端正な顔立ちと派手なアクションシーンで唯一無二の存在感を発揮し、尾田栄一郎さんによる漫画が原作のNetflixシリーズ『ONE PIECE』では、剣士ロロノア・ゾロ役を演じるほか、映画『るろうに剣心 最終章 The Final』の雪代縁役、『鋼の錬金術師』シリーズのスカー役など、漫画やアニメの実写化作品に数多く出演しています。
回答者からは、「イケメンでド派手な衣装が似合いそう」（40代女性／神奈川県）、「あの顔と体は何人奥さんをもらってても違和感がない！ 美形」（30代女性／愛知県）、「逞しい二の腕、整った顔立ちで宇髄天元の役が出来ると思うから」（30代女性／石川県）、「天元の破天荒さをうまく表現してくれると感じます」（40代女性／香川県）などの声がありました。
1位：小栗旬／38票
1位は、小栗旬さん。子役から俳優として活躍し、ドラマ『花より男子』（TBS系）の花沢類役や通称“イケパラ”で人気の『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜』の佐野泉役などトレンディドラマで人気を博したほか、NHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』では主演を務める演技派俳優として知られています。
漫画やアニメの実写化作品への出演も数多く、主演映画『銀魂』では、コミカルで個性的な主人公・坂田銀時役、映画『キングダム』シリーズでは天才軍師・李牧役など幅広い役柄を好演。演技力の高さとアスリート級に鍛え上げた筋肉でアクションシーンも完璧にこなしています。
回答者からは、「モテモテの共通点や、見下ろす感じで喋るのも小栗旬は似合うからです」（60代女性／愛知県）、「色男で尚且つアクションも出来て、さらに兄貴分な感じがあってます」（50代女性／広島県）、「イケメン、色気有り、豪快な感じがそれっぽい」（30代女性／三重県）、「自分の考えを大事にする役、女性を大事にする役が似合うと思い選びました」（30代女性／静岡県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：福島 ゆき プロフィール
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About ニュースでのライター歴は6年。
(文:福島 ゆき)