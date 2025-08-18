所得税が課され始める「年収１０３万円の壁」を巡り、内閣府が民間のビッグデータを分析したところ、時給が増えても勤務時間を減らして年収を１０３万円未満に抑えようとする傾向が、女性に顕著に見られることがわかった。

壁を意識して年収を意図的に抑える「働き控え」の実態がデータで裏付けられた格好だ。

先の通常国会では、年収の壁を１０３万円から１６０万円に引き上げる税制改正が行われた。内閣府は改正前の１０３万円を基準に、アルバイトなど時給労働者の年収分布や就業調整を調査するため、民間の給与計算代行サービス事業者が持つ匿名化された約６万８０００人分の賃金・勤務時間のデータ（２０１５〜２３年）の一部を解析した。

その結果、女性の年収分布では、１０３万円までは徐々に割合が増えていくものの、１０３万円を超えると急激に減少する「年収の壁」が表れた。男性の場合、こうした傾向はほとんど見られなかった。

さらに、２１〜２２年に時給が増えた女性を対象に、勤務時間の変化を調べた。２１年時点で年収１００万円以上〜１０３万円未満だった６１９人のうち、２２年に時給が増えたにもかかわらず、勤務時間が減った人は４２４人（６８％）に上った。

年収が１０３万円を超えたとしても、超過分にしか所得税はかからず、手取りが減ることはない。ただ、配偶者手当を支給する企業の従業員のうち、１０３万円を配偶者の年収制限としている企業の従業員は４割との調査もあり、女性の間で働き控えが起きていたと内閣府はみている。