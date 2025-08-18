「肌がキレイ」と褒められる！コラーゲン生成＆肌弾力アップを促すサプリメント習慣

1. コラーゲンの材料となる「プロテイン(タンパク質)」

ダイエット中だと、ついつい食事量を減らしてタンパク質が不足しがちになりますよね。でも、タンパク質が足りないと、コラーゲンの生成がうまくいかず、肌や髪のツヤが失われてしまうことも…。食事だけでは難しいと感じたら、サプリメントで上手に補うのもひとつの手です。

コラーゲンは、そもそもタンパク質でできています。健康的な肌を保つためには、良質なタンパク質を毎日の食事からしっかり摂ることが基本中の基本。

2. コラーゲン生成のサポート役「リポソームビタミンC」

ビタミンCは水に溶けやすく、体内に留まりにくいという弱点があります。そこで注目したいのが「リポソームビタミンC」。これは、ビタミンCを脂質の膜で包むことで、腸までしっかり届けて吸収率と持続性を高めたものです。効率よくビタミンCを摂りたい人、ぜひ試してみてくださいね。

コラーゲンを育むには、その生成を助けるビタミンCも欠かせません。

3. 栄養を届ける縁の下の力持ち「鉄分」

鉄分が不足すると、血の巡りが滞り、せっかく摂った栄養素が肌に届きにくくなってしまうことも。また、鉄分はビタミンCの吸収を高める働きも持っている、まさにコラーゲンケアの縁の下の力持ちのような存在なんです。

肌に必要な栄養素は、血液に乗って届けられます。その血流をスムーズにする手助けをしてくれるのが、鉄分です。

「コラーゲンサプリだけで十分！」と思っていませんか？

しかし、コラーゲンは体内で一度アミノ酸に分解されることもあり、効率よく体内でコラーゲンを再合成するためにも、ビタミンCと鉄分を合わせて摂るのがおすすめです。

サプリメントで摂るコラーゲンは、体内へ効率よく吸収される可能性が示唆されており、その手軽さから美容習慣に取り入れている方も多いですよね。

私の1日の飲み方プラン





• 朝食前…リポソームビタミンC・鉄

• 朝食と一緒に…プロテイン

• 就寝前…リポソームビタミンC



就寝前のリポソームビタミンCは、睡眠中の肌の修復とコラーゲン生成をサポートしてくれると期待して…！

「どうやって飲んだらいいの？」という方のために、私が実践している飲み方をご紹介しますね。より効率よく栄養を取り入れるために、1日2回に分けてサプリメントを摂取しています。

3つの栄養素で、肌の健康をトータルサポート