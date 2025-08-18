「肌がキレイ」と褒められる！コラーゲン生成＆肌弾力アップを促すサプリメント習慣
1. コラーゲンの材料となる「プロテイン(タンパク質)」
コラーゲンは、そもそもタンパク質でできています。健康的な肌を保つためには、良質なタンパク質を毎日の食事からしっかり摂ることが基本中の基本。
ダイエット中だと、ついつい食事量を減らしてタンパク質が不足しがちになりますよね。でも、タンパク質が足りないと、コラーゲンの生成がうまくいかず、肌や髪のツヤが失われてしまうことも…。食事だけでは難しいと感じたら、サプリメントで上手に補うのもひとつの手です。
2. コラーゲン生成のサポート役「リポソームビタミンC」
コラーゲンを育むには、その生成を助けるビタミンCも欠かせません。
ビタミンCは水に溶けやすく、体内に留まりにくいという弱点があります。そこで注目したいのが「リポソームビタミンC」。これは、ビタミンCを脂質の膜で包むことで、腸までしっかり届けて吸収率と持続性を高めたものです。効率よくビタミンCを摂りたい人、ぜひ試してみてくださいね。
3. 栄養を届ける縁の下の力持ち「鉄分」
肌に必要な栄養素は、血液に乗って届けられます。その血流をスムーズにする手助けをしてくれるのが、鉄分です。
鉄分が不足すると、血の巡りが滞り、せっかく摂った栄養素が肌に届きにくくなってしまうことも。また、鉄分はビタミンCの吸収を高める働きも持っている、まさにコラーゲンケアの縁の下の力持ちのような存在なんです。
「コラーゲンサプリだけで十分！」と思っていませんか？
サプリメントで摂るコラーゲンは、体内へ効率よく吸収される可能性が示唆されており、その手軽さから美容習慣に取り入れている方も多いですよね。
しかし、コラーゲンは体内で一度アミノ酸に分解されることもあり、効率よく体内でコラーゲンを再合成するためにも、ビタミンCと鉄分を合わせて摂るのがおすすめです。
私の1日の飲み方プラン
「どうやって飲んだらいいの？」という方のために、私が実践している飲み方をご紹介しますね。より効率よく栄養を取り入れるために、1日2回に分けてサプリメントを摂取しています。
• 朝食前…リポソームビタミンC・鉄
• 朝食と一緒に…プロテイン
• 就寝前…リポソームビタミンC
就寝前のリポソームビタミンCは、睡眠中の肌の修復とコラーゲン生成をサポートしてくれると期待して…！
3つの栄養素で、肌の健康をトータルサポート
美容成分は、ただ単に摂るだけでなく、その組み合わせ方やタイミングを知ることで、より効果的な働きが期待できるのが面白いところですよね。
• プロテインで、コラーゲンの元となる材料をしっかり補給。
• リポソームビタミンCで、その生成をスムーズにサポート。
• 鉄分で、血流を整えて必要な栄養を届けやすくする。
このように、肌に必要な栄養を多角的に補いながら、乾燥やハリ不足、年齢による変化に負けない、イキイキとした毎日を目指しましょう！