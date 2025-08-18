「はやっている」と伝えるときの英語表現 ---- popular や big などのニュアンスをネイティブが解説　【ラジオビジネス英語】

おなじみのpopularのほかbig, in, hotなど、シンプルな単語で「はやっている」を表せます。また、SNSでの「トレンド入り」ならbe trendingがピッタリ。いろいろな表現を会話で使ってみてください。

今回は「ラジオビジネス英語」9月号の「Lisa’s Expressions」から、「はやっている」を伝える表現をご紹介します。

popular

popular（人気のある、評判のよい）



「大勢の人気を集めている」「流行している」という意味で、広く使われる言葉です。

Japanese convenience store sandwiches are popular with foreign tourists.

（日本のコンビニのサンドイッチは、外国人観光客に人気です）

big

big（はやりの、売れている）



popularとほとんど同じ意味ですが、bigのほうが「大きな人気」という印象を与えます。

The musician is not big anymore.

（そのミュージシャンは、今はもう人気がないよ）



in

in（（服装などが）流行して）



inで「入っている」→「いけている」というイメージです。「はやっていない」はoutを使えます。

This year wide-leg pants are in and cape coats are out.

（今年はワイドパンツがはやっていて、ケープ付きのコートははやっていません）

hot

hot（はやりの、売れている、今話題の）



「今求められている」といった感じの言葉で、売れ筋の商品などにもよく用いられます。

Veggie chips are hot in supermarkets.

（スーパーでは、野菜のチップスが売れています）



be all the rage

be all the rage（大流行している）



rageには「激怒」「熱望」などのほか、「大流行（のもの）」の意味もあり、all the rageで「超はやっている」というニュアンスになります。

Acai bowls have been all the rage over the past few years.

（ここ数年にわたって、アサイーボウルが大流行しています）



be trending

be trending（人気がある、話題になっている）



SNSで短期間のうちに注目を集めているような場合に、現在進行形でよく使われる言い方です。「トレンドになっている、人気の高いランクにある」ということですね。

What song is trending on YouTube this week?

（今週は何の歌がYouTubeではやっているんだろう？）

catch on

catch on（人気を博する、流行する、ヒットする）



「（考えやファッションなどが）受け入れられる」という意味で用いられることも多い表現です。例文のように、現在進行形で「どんどん［だんだん］はやってきている」という感じを表すこともよくあります。

The idea of minimalism is catching on with young people.

（ミニマリズムという考え方が、若い人たちの人気を集めつつあります）

the (latest) thing

the (latest) thing（（最新）流行のもの）



the thingだけで、「はやっているもの」をピンポイントで指すような印象を与えます。おもしろい言い方ですね。all the thingなら「大流行しているもの」になります。

Urban gardening is the thing these days.

（最近は、都会でのガーデニングが人気です）



★「みんなが話題にしている」を英語にすると……？

be on everyone’s lips で表せます。



「誰もが口にしている」「みんなが関心を持っている」という意味。日本語だと「口に上る」ですが、英語ではlipsを使います。

例文を見てみましょう。



The baseball player’s name is on everyone’s lips after that game.

（あの試合のあと、その野球選手の名前をみんなが口にしています）



Food prices are on everyone’s lips.

（食品の値段がみんなの話題になっています）

執筆者

リサ・ヴォート



アメリカ・ワシントン州出身。メリーランド州立大学で日本研究準学士、経営学学士を、テンプル大学大学院で TESOL(英語教育学)修士を取得。専門は英語教育、応用言語学。2007年度 NHKラジオ「ものしり英語塾」で講師を務める。現在、青山学院大学非常勤講師。また、写真家としても活躍している。『知ってる英単語で広がる英会話』『CD BOOK ネイティブ感覚で もっと伝わる日常英語』(ともにNHK出版)など著書多数。

※記事公開時点での情報です

■NHKテキスト ラジオビジネス英語 2025年9月号より