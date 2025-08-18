◆米大リーグ ドジャース５―４パドレス（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースがパドレスとの接戦を制して、３連勝としてナ・リーグ西地区単独首位を守った。「１番・指名打者」でフル出場した大谷翔平投手（３１）は、初回先頭の１打席目にダルビッシュ有投手（３９）から右前安打を放って初回の４点の先制につなげた。大谷は４打数１安打で、ダルビッシュは４回３安打４失点で勝敗はつかなかった。同点の８回にベッツの決勝弾で勝ち越し、首位攻防３連戦でスイープしたドジャースは、パドレスに２ゲーム差をつけた。

初回に４点を先制したドジャースだったが、２回以降は打線が沈黙。追加点を奪えずにいると、８回に追いつかれて試合を振り出しに戻した。直後の８回裏にパドレスは守護神のスアレスを投入したが、先頭のベッツが値千金の決勝ソロを放って試合を決めた。ベッツは現地放送のインタビューで笑顔を見せながら、「チームの勝利に貢献することが出来てよかった」とうなずいた。

８回途中から６番手で登板し、１回３分の２を投げて無失点で試合を締めくくったベシアは、ＮＨＫのインタビューに応じて「チーム全体で一丸となった勝利。先発のグラスノー、リリーフ陣、ベッツのホームランと、本当にチームで一丸となった。１人１人、相手打者を攻める気持ちで投げた」と充実の表情で振り返った。