18日（月）は猛暑と激しい夕立に注意。関東・東海では40℃に迫るところもありそうです。

＜18日（月）の天気＞

前線が停滞する新潟〜東北南部では午前中を中心に雨が降る見込みです。特に新潟や山形置賜では大雨による土砂災害などに注意が必要です。そのほかは高気圧に覆われて、広く日差しが届くでしょう。日中はぐんぐん気温が上がり、残暑が厳しくなりそうです。暑くなるぶん午後は各地で夕立がありそうです。西日本や関東を中心に急な激しい雷雨にご注意ください。東京都心でもザッと降る可能性があります。洗濯物は乾いたらすぐに取り込んで、お出かけには折りたたみ傘があると安心です。

＜予想最高気温（前日差）＞

前橋、熊谷、名古屋、岐阜は39℃と、関東や東海を中心に40℃に迫る暑さになりそうです。札幌 27℃（±0）、仙台 34℃（-1）、新潟 31℃（-2）、東京 35℃（±0）、名古屋 39℃（＋2）、大阪 36℃（＋1）、鳥取 35℃（±0）、高知 34℃（＋1）、福岡 34（±0）、熊本 35℃（＋2）。

＜週間予報＞

■大阪〜那覇

しばらくは晴れる日が多く、大阪や鳥取では連日の猛暑日となりそうです。沖縄では20日（水）まで雨となり、九州南部も週の中頃は雨が降りやすいでしょう。

■札幌〜名古屋低気圧が次々と通過するため、北海道や東北北部、北陸ではくもりや雨の日が多くなりそうです。関東や東海は引き続き猛暑と夕立に注意。名古屋では体温超えの暑さが続く見込みです。