お金、返してよ！〈年金月15万円〉84歳の母、年金振込日に記帳した貯金通帳に愕然「勝手に年金を使ったのは…お前だ！」と詰問された58歳長女の絶望

高齢の親の金銭管理を、良かれと思って手伝っている家族は少なくありません。しかし、その行為がきっかけで、親との関係が修復不可能なほどに悪化してしまうケースも。献身的なサポートを続けてきたにもかかわらず、たとえば泥棒のように扱われる――その時、家族が感じる絶望と悲しみは計り知れません。

「お前が盗んだんだろう！」信頼していた母からの言葉に、頭が真っ白

「あの日の母の顔と、『泥棒』という言葉が、今でも頭から離れないのです」

都内近郊にお住まいの田中良子さん（58歳・仮名）は、そう語り、遠い目をしました。その言葉の重みは、彼女の心の奥深くに、癒えることのない傷として深く刻み込まれていたのです。

それは、2ヵ月に一度の年金振込日に、千葉県で一人暮らしをする母・鈴木聡子さん（84歳・仮名）のもとを訪れた、いつもの穏やかな日になるはずでした。しかし、良子さんの身に降りかかったのは、想像を絶する言葉の暴力でした。

ことの発端は、1冊の預金通帳です。聡子さんに頼まれ、入金された年金を記帳しにいった良子さんは、何も疑うことなく戻ってきました。いつものように「ありがとう」と受け取った母の表情は、一瞬にして凍りつきました。通帳を食い入るように見つめる聡子さんの目から、みるみるうちに光が失われ、険しいものに変わっていったといいます。

「最初は『ありがとう』と受け取って、いつものように眺めていたのです。でも、突然『お金が減っている！』と声を荒らげて。通帳には、確かに母の年金15万円が振り込まれていました。でも、その後の支出の記載を見て、パニックになってしまったようでした」

通帳には、家賃や光熱費の引き落としに加え、良子さんが生活費として数回に分けて引き出した履歴が記されていました。ここ数年、物忘れが目立つようになった聡子さんを案じ、良子さんが金銭管理を代行していたのです。その引き出しは、病院代や食費、日用品の購入など、すべて聡子さんの健康と日々の生活のために使われた、紛れもないお金でした。

良子さんは、事の顛末を落ち着いて説明しようと試みました。「これは先月の生活費で、これは病院代よ」と、ひとつひとつ丁寧に諭すように語りかけました。しかし、母の耳には、その言葉は届かなかったのです。聡子さんの目に浮かんでいたのは、娘に対する愛情や信頼ではなく、底知れぬ敵意と軽蔑の色でした。

「こんな大金を使うはずがない。お前が勝手に使ったんだろう！」

その言葉が良子さんの耳に突き刺さった瞬間、彼女の思考は停止しました。長年、献身的に支え、良かれと思って続けてきたサポートが、認知症の進行によって記憶から抜け落ちてしまった母には、「娘による財産の使い込み」としか映らなかったのです。身の潔白を信じてもらえない絶望感と、長年の苦労を踏みにじられた悲しみが、良子さんの心を激しく揺さぶりました。

「信頼していたはずの母から、まるで犯罪者のように詰問され、頭が真っ白になりました」

涙をこらえながら良子さんは語ります。この出来事以降、母のもとを訪れるたびに、あの日の光景がフラッシュバックし、胸が締め付けられるといいます。

「認知症が進み、娘であることすら忘れられる――そんなケースも珍しくないといいますから。それに比べたら、まだ母は私を娘であると理解している……まだマシ、なんでしょうか」

そう自らに問いかける良子さんの言葉は、心の底から滲み出る、拭い去ることのできない悲しみと苦悩を物語っています。

親の財産管理、悲劇を生まないための事前対策

親の財産管理は、認知症などによる判断能力の低下に備え、多くの家庭が直面する課題です。内閣府『令和6年版高齢社会白書』によると、2025年には高齢者の約5人に1人が認知症になるとされており、事前の対策が不可欠です。もし判断能力がすでに低下している場合は、家庭裁判所が後見人を選任する成年後見制度や、地域の社会福祉協議会が日常の金銭管理を支援する日常生活自立支援事業といった公的制度を利用できます。

しかし、最も大切なのは、親が元気なうちに将来について話し合い、対策を講じることです。たとえば、信頼できる家族に財産を託す家族信託を利用すれば、遺言では難しい細やかな希望も実現できます。また、将来に備えてあらかじめ代理人を選んでおく任意後見制度も有効です。より手軽な方法としては、金融機関の代理人カードを作成しておけば、家族が口座からお金を引き出せます。生命保険には、本人が請求できない場合に備え、あらかじめ指定した代理人が保険金を受け取れる指定代理請求制度もあります。

悲劇的なトラブルを避けるためには、親が元気なうちに財産管理の方針をオープンに話し合い、記録に残すことが何よりも重要です。いざという時に一人で抱え込まず、専門家に相談することで、家族を無用なトラブルから守ることにつながるでしょう。

