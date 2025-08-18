ヨコ振りのレベルブローがミスが少ない！石井良介が打ち方を解説

単にゴルフが上手なだけでなく、試打の達人でもある石井良介プロ。ビギナー向けからアスリート仕様まで、さまざまなクラブを打って正しく評価できるのは、スイングの基礎（ベーシック）的な部分がきちんとできているからだ。

そのスイングは万能で、ラウンド時にも有効であることをレッスンする。

意識するのはヒジから先を動かす回内→回外

ミスが出ると「腕や手首を使いすぎ」を疑い、動かしすぎないように注意することが多いが「ヒジから先は正しい動きで積極的に使う」のがミスを防ぐ正解！

ヨコ振りはトゥの向きにも注意

ヨコ振りのレベルブローを詳しく説明すると、ヒジから先を動かす“回内”と“回外”を使います。左手１本でクラブを持って、バックスイング時は回内によって前腕が内旋し、左手甲が正面を向く、トップからの切り返しでは前腕が外旋し、フォロー時には左手甲が背中側を向く。この動作で振ると思いのほか腕は積極的に使っていると感じますが、それで正解です。

また、このときポイントとなるのは、腰から腰の高さの振り幅で、ヘッドのトゥが上を向いていること。直立した状態でのヨコ振りではトゥは真上、前傾した状態では上体の角度と同じ傾きで上を向く。こうすると、フェースはスクエアな状態を保ち続けて振れます。回内と回外の際に腕を回しすぎたり、回したりない、手首に余計な動きが入ってトゥが飛球線に対して左右を向いてしまうのでＮＧです。

クラブが正しくヨコ振りになっていても、ヘッドのトゥが飛球線に対して左右（フェースの場合、上や下）を向くとスクエアなフェース向きが崩れてしまう。バックスイング側とフォロー側で向きをチェックしよう

ヨコ振りのためにバックスイングはタテに上げる

回内と回外を行なってのヨコ振りをベースにするが、バックスイングはタテ振りで。「バックスイング時のタテ振りは、切り返し以降のヨコ振りを行なうための準備。クラブをタテに振り上げ、切り返しで弧を描くようにループさせてからヨコ振りに入ると、ヨコ振りの精度が上がります」（石井）

ヨコ振りで振るので、後方から見たときにクラブが○の位置へ振り出される。これもチェックポイントのひとつ。

チェック＆リセットにも有効

ミスが続いたら直立水平素振りで確認！

ラウンド中の不調、突然の乱調を直したいとき「何が原因かわからずにいろいろ試す、直すよりも、今回レッスンしたことだけを行なったほうが簡単で確実です」と石井。ミスショットした直後や次のショットの前に、直立した状態から回内と回外を行なってのヨコ振りで、シンプルなクラブの動かし方や使い方ができているかをチェックしたり、景色やライによって無意識に乱れてしまいがちな感覚や動きのズレをリセットしよう。

レッスン＝石井良介

●いしい・りょうすけ／1981年生まれ、神奈川県出身。PGAティーチングプロ資格をもつプロゴルファー。アマチュアのリアルなスイングや感情に訴えかけるアドバイスが多くのゴルファーを開眼させ、全国で行なうレッスン活動はつねに満員。レッスンの日程はインスタグラム（@ryosuke.ishii.214）などで開示中。

写真＝田中宏幸

協力＝日神グループ 平川CC