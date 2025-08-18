コゼットジョリ秋限定色♡憧れを映すマグネットネイル登場

佐々木商店のマニキュアブランド「Causette.Joli（コゼットジョリ）」から、2025年秋限定色（全2色）が登場。テーマは「思い恋ふ」。憧れを花言葉に持つ“ミセバヤ”と“ヤナギバヒマワリ”をモチーフに、ブランド初のマグネットカラーが誕生します。8月21日からのPOPUPでは特別先行販売も実施。さらに直営店・公式EC限定の秋限定ネイルケアオイルも同時リリースされます。

憧れを映す♡2025秋限定マグネットカラー

今回の秋限定色は、ミセバヤとヤナギバヒマワリという2つの花をモチーフにしたマグネットカラー。

MISEBAYA MIRYOU（みせばやみりょう）は、大人くすみピンクに繊細なラメが輝く上品な色味。内容量10mL、価格1,980円（税込）。

YANAGIBAHIMAWARI REIROU（やなぎばひまわりれいろう）は、秋らしさ漂うイエローグリーンで艶やかな輝きが魅力。内容量10mL、価格1,980円（税込）。

別売りの「Coeur de Fleur Nail Magnet」（ネイルマグネット／価格440円税込）を使えば、模様やニュアンスアレンジも自由自在。

秋限定♡金木犀の香りネイルケアオイル

直営店と公式ECサイト限定で登場する「Plaisir des Fleurs Nail Care Oil【KINMOKUSEI SHUUKEI】」は、甘く芳醇な金木犀の香りが指先を包む秋限定アイテム。

ラッピング仕様の特別パッケージで、贈り物にも最適です。内容量2.5mL、価格1,815円（税込）。

発売スケジュール＆POPUP情報

特別先行・POPUPイベント：2025年8月21日(木)～8月27日(水) 東武百貨店 池袋店 2F クローズアップステージ

先行発売：2025年8月30日(土) 直営鎌倉店・直営京都店・Aonoha横浜店

一般発売：2025年9月5日(金) 公式ECサイト（正午12時～）＆全国取り扱い店舗

POPUPでは一般販売より早く限定色をお試し＆購入可能なほか、マグネットネイル体験ができるワークショップも予定されています。

秋の指先を彩る、とっておきの瞬間を♡

繊細な輝きと奥行きをもたらすコゼットジョリの秋限定マグネットカラーは、指先から季節の移ろいを感じさせてくれます。

さらに金木犀の香り漂うケアオイルで、見た目もケアも抜かりない秋ネイルが完成。数量限定の特別感をまとって、この秋は指先から“憧れ”を表現してみませんか。