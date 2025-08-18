今田美桜さん主演・連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第21週「手のひらを太陽に」の第102回が8月19日に放送予定です。

【写真】自宅で話し合うのぶと嵩

＊以下8月19日放送回のネタバレを含みます。

朝ドラ通算112作目となる『あんぱん』は、子どもたちの人気者＜アンパンマン＞を生み出したやなせたかしと、小松暢の夫婦をモデルとした物語。ヒロインの＜朝田のぶ＞を今田美桜さん、＜柳井嵩＞を北村匠海さんが演じます。

のぶの父・結太郎を加瀬亮さん、のぶの母・羽多子を江口のりこさん、嵩の母・登美子を松嶋菜々子さん、嵩の伯父・寛を竹野内豊さん、謎のパン職人・屋村草吉役を阿部サダヲさんが演じます。

林田理沙アナウンサーが語りを、脚本は中園ミホさんが担当。主題歌『賜物』はRADWIMPSが手掛けています。

＜あらすじ＞

仕事をクビになったのぶ（今田美桜さん）は、登美子（松嶋菜々子さん）からそんなにしょげなくていいと励まされる。

のぶは嵩に登美子の様子を報告し、嵩も登美子に会いに行くよう勧める。

だが、嵩は気が進まない。

そんな嵩に、自分は嵩が好きな漫画をかいてくれることが一番うれしいことだと話すのぶ。

その言葉が、今の嵩には一番胸に刺さるのだった。

同じころ、八木（妻夫木聡さん）から映画評について鋭い指摘をされた蘭子（河合優実さん）は…。