¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Õ¤¯¡¦¤È¤èË·¤Îµß¤¤¤Ê¤ºÇ´ü¡¢²È¼£¤ÏÆÇ¤òÀ¹¤é¤ìÎÏ¿Ô¤¡ÄÌµ¾ð¤¹¤®¤ëÀäË¾²ó¤ËÈ¿¶Á
Å·ÌÀ¤Î¹¿¿å¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¾¸Í»ÔÃæ¤¬¹ÓÇÑ¤¹¤ëÃæ¡¢ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤Ï¿¼Àî¤Î¿·Ç·½õ¡Ê°æÇ·ÏÆ³¤¡Ë¤È¤Õ¤¯¡Ê¾®Ìî²ÖÍü¡ËÉ×ÉØ¤ò¸«Éñ¤¤¡¢¿Í¡¹¤Î¶ì¶¤ò²þ¤á¤ÆÄË´¶¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¹¾¸Í¾ë¤Ç¤ÏÆÁÀî²È¼£¡ÊâÃÅç½¨ÏÂ¡Ë¤¬ÃÎÊÝ¤ÎÊý¡Ê¹âÍüÎ×¡Ë¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿Âé¸ï¡Ê¤À¤¤¤´¡£¥Á¡¼¥º¡©¥Ð¥¿¡¼¡©½ôÀâ¤¢¤ê¡Ë¤ËÆÇ¤òÀ¹¤é¤ì¡¢¼÷Ì¿¤ò½Ì¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¼Ô¤òÁò¤êµî¤Ã¤Æ¤¤¿°ì¶¶¼£ºÑ¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¤Ï¡¢²¿¤æ¤¨¤«¤è¤¦¤ËÌµ±×¤Ê¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Î¤«¡Ä¡ÄÅÄ¾Â°Õ¼¡¡ÊÅÏÊÕ¸¬¡Ë¤ÎµÁÊ°¤âµõ¤·¤¯¡¢²È¼£¤Ï»àµî¡£Ï·ÃæÃç´Ö¤Ë¤â¸«Êü¤µ¤ì¡¢¤¤¤è¤¤¤èÅÄ¾ÂÀ¯¸¢¤Ï½ªßá¤ò·Þ¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¿¼Àî¤ÎÄ¹²°¤Ç¤Ï¡¢¤Õ¤¯Êì»Ò¤¬¶¯Åð¤Î½±·â¤ËÁø¤¤¡¢Ì¿¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤¿²¼¼ê¿Í¤òÁ°¤Ë¡¢¿·Ç·½õ¤ÏÅÜ¤ê¤Î¤ä¤ê¾ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ä¡ÄNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×Âè31²óÊüÁ÷¡Ö²æ¤¬Ì¾¤ÏÅ·¡×¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤¬½Å¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ïº£½µ¤â¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
Âè31²óÊüÁ÷¡Ö²æ¤¬Ì¾¤ÏÅ·¡×´ØÏ¢Î¬Ç¯É½
Å·ÌÀ6Ç¯¡Ê1786Ç¯¡Ë7·î12Æü¡¡É÷±«¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤ë7·î16Æü¡¡Î¾¹ñ¶¶¡¦±ÊÂå¶¶¤ò²¡¤·Î®¤¹7·î23Æü¡¡¿å³²¤¬¤è¤¦¤ä¤¯ÄÃ¤Þ¤ë
¢ÍÂß¶â²ñ½êÎá¤¬Å±²ó
¢Í°õÚÙ¾Â¤Î´³Âó¤¬Ãæ»ß8·î25Æü¡¡ÆÁÀî²È¼£¤¬»àµî¡Ê50ºÐ¡Ë
¢¨Æ±Æü¡©¡¡¤Õ¤¯Êì»Ò¤¬²¡¤·¹þ¤ß¶¯Åð¤Ë»¦¤µ¤ì¤ë¡Ê8·î27Æü¡¡ÅÄ¾Â°Õ¼¡¤¬Ï·Ãæ¤ò¼¤¹¤ë¡Ë
º£²ó¤ÏÅ·ÌÀ6Ç¯¡Ê1786Ç¯¡Ë7·îÈ¾¤Ð¡Á²È¼£»àµî¤Þ¤Ç¤ÎÌó1¥ö·îÍ¾¤ê¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿´¤òÄË¤á¤ë¾ìÌÌ¤ÎÏ¢Â³¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë45Ê¬¤¬²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
Í¾ÃÌ¤Ê¤¬¤é¡¢ÄÕ½Å¤È¤ª¤Æ¤¤¤µ¤ó¡Ê¶¶ËÜ°¦¡Ë¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë±óÎ¸¤¬ÏÂ¤é¤®¡¢É×ÉØ¤é¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Á¤ç¤Ã¤È½Ð¤ÆÍè¤¿´îÂ¿Àî²ÎËû¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ë¤¬¤Þ¤À¾¯¤·¼»ÅÊ¤Î¿§¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢º£²ó¤Ï³ä°¦¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØÆÁÀî¼Âµª¡Ù¤Ë¸«¤ëÅ·ÌÀ¤Î¹¿¿å
Íøº¬Àî¤ÎÄéËÉ¤ò·è²õ¤µ¤»¤¿Âç¿å¤¬¹¾¸Í»ÔÃæ¤ØÎ®¤ì¹þ¤ß¡¢¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ò²õÌÇ¾õÂÖ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤ÀÅ·ÌÀ¤ÎÂç¹¿¿å¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤¬¹¾¸ÍËëÉÜ¤Î¸ø¼°µÏ¿¡ØÆÁÀî¼Âµª¡Ù¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾¯¤·Ä¹¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Èï³²¤ÎÀ¨¤Þ¤¸¤µ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ä¡Ä¤³¤Î·î½½ÆóÆü¤è¤ê¤ï¤±¤Æ±«É÷¤Ï¤²¤·¤¯¡£ºòÆü¤ÎÍ¼¤è¤ê¤Ë¤Ï¤«¡Ê²ä¤«¡Ë¤ËÀî¡¹¤Î¿å¤ß¤Ê¤®¤êÍè¤ê¤Æ¡£Î¾¹ñ¡£±ÊÂå¤ò¤Ï¤¸¤á¶¶ÎÂ¤ò¤ò¤·¤Ê¤¬¤·¡Ê²¡¤·Î®¤·¡Ë¡£ÀÄ»³¡£µí¹þ¤Ê¤É¤¤¤Ø¤ë¹âÁç¤ÎÃÏ¤µ¤Ø¤â»³¿å½Ð¤Ç¡£²°¼Ë¤ò¤ä¤Ö¤ë¤Ë»ê¤ê¤±¤ì¤Ð¡£¤ï¤±¤ÆËÜ½ê¡£²¼Ã«¡£´Ø¸ý¡£¾®Æü¸þ¤Ê¤ÉÈÜ¼¾¤ÎÃÏ¡£ÂçÒÏ¡Ê¤¿¤¤¤«¡£Âç²È¡Ë¤Ï¸®¤ò¤Ò¤¿¤·¡£âä¼Ë¡Ê¤ï¤¤¤·¤ã¡£¾®²È¡Ë¤Ï²°ÇØ¤Ë¤â¤³¤Ø¡£Æü¿ô¤Ø¤Æ¿å¤¿¡µ¤Ø¡£Ê¿ÃÏ¤Ï°ì¾æ¡ÊÌó£³£í¡Ë¤Ë¤â¤³¤¨¤·¤«¤Ð¡£ÇÀ¾¦¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ê¡£Ä«»²¤ÎÇÚ¤â¿å¤Ë¤µ¡µ¤Ø¤é¤ì±ýÍè¤â¤¿¤æ¤ë¤Û¤É¤Ê¤ê¡£
¤à¤«¤·¤è¤êÉÜÆâ¤Ë¤«¤«¤ë¿å´µ¤¤¤Þ¤ÀÊ¹¤â¤ª¤è¤Ð¤Ì¤³¤È¤È¤Æ¡£¿Í¡¹¤¦¤ì¤Ò¤Ê¤²¤¤±¤ê¡£¤Þ¤·¤Æ¹ÙÔÑ¤Î³°¤ÏÄé¾å¤â¼·È¬¼Ü¡ÊÌó2.1¡Á2.4£í¡Ë¡£ÅÄÊà¤Ï°ì¾æ»Í¸Þ¼Ü¡ÊÌó4.2¡Á4.5£í¡Ë¤Ð¤«¤ê¤â¿å¤ß¤Á¡£Ã¨Àî¡£µÕ°æ¡£³ëÀ¾¡£¾¾¸Í¡£Íøº¬Àî¤Î¤¢¤¿¤ê¡£Áð²Ã¡£±ÛÃ«¡£ÇôÊÉ¡£·ª¶¶¤Î½É±Ø¤Þ¤Ç¤â¡¢¤¿¡¶³¤¤Î¤´¤È¤¯¡£苕¡¹¡Ê¤Ó¤ç¤¦¤Ó¤ç¤¦¡Ë¤È¤·¤Æ¤ï¤«¤º¡ÊÊ¬¤«¤º¡Ë¡£
²¬¤ÏË×¤·¤Æ½§¤È¤Ê¤ê¡£À¥¤ÏÊÑ¤¸¤ÆÊ¥¤È¤Ê¤ê¤Ì¡£¤³¤ÎºÒ¤Ë¤«¡µ¤ê¤Æ²°¼Ë¡£°á¿©¡£ºâÍÑ¤ò¤¦¤·¤Ê¤Ò¡£¿Æ»Ò·»Äï¤Ò¤¤ï¤«¤ì¤Æ¡£¤¿¡¶¿À¼ÒÊ©±§¤Ê¤É¤Î¾¯¤·¤â¤¿¤«¤½ê¤ò¤â¤È¤á¤«¤é¤Ì¿¤ò¤¿¤¹¤«¤ê¡£Ãæ¤Ë¤ÏÅ®¤ì»à¤»¤·¤â¿ô»Ö¤ì¤º¤ÈÊ¹¤¨¤±¤ì¤Ð¡£¤Õ¤«¤¯¤¦¤ì¤Ò¤µ¤»µë¤Ò¡£
¤½¤ì¡¶¡µ¤ÎÊô¹Ô¡£Âå´±¤ËÌ¿¤¼¤é¤ì¡£´±Á¥¤ò½Ð¤·¤Æ¤¹¤¯¤Ï¤»¤é¤ì¡£Î¾¹ñ¶¶¡£ÇÏ¶ôÄ®¤Ë¤Ï¿ôÜ½¡Ê¤¹¤¦¤Æ¤ó¡£¿ô¸®¡Ë¤Î¼Ë¤ò¤Ä¤¯¤êµ²Ì±¤ò¤ä¤É¤·¿©¤ò¤¿¤Þ¤Ï¤ë¡£
¤¹¤Ù¤Æ·ÄÄ¹¤Î¤à¤«¤·ÉÜ¤ò³«¤«¤ì¤·¤è¤ê¸å¡£´ØÅì¤Î¹ñ¡¹¿å³²¤«¤¦¤Ö¤ë¤³¤È¤¢¤ê¤·Ãæ¤Ë¤â¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï´²ÊÝÆóÇ¯¡Ê1742Ç¯¡Ë¤ò¤â¤ÆÂç¿å¤È¾Î¤»¤·¤¬¡£¤³¤¿¤Ó¤Ï¤Ê¤Û¤½¤ì¤Ë¤â½½ÇÜ¤»¤ê¤È¤¤¤Ø¤ê¡£
¤³¤È¤·½Õ¤Î¤Û¤É¤è¤ê¶õÃæ¤Ë¤¢¤ä¤·¤Êª²»¤¹¤ë¤³¤È¤¢¤ê¤·¤«¤Ð¡£Å·¤Ë¤Æ³Ú¤òÁÕ¤¹¤Ê¤ê¤È¿Í¡¹¤¤¤Ò¤¢¤Ø¤ê¡£¤Þ¤¿¸Å¤Ë¤¤¤Ï¤æ¤ë¸ÝÍÅ¤È¤¤¤Õ¤â¤Î¤Ê¤ë¤Ù¤·¤È¤Æ¡£¤ò¤½¤ì¤·¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤±¤ë¤¬¡£¤«¡µ¤ë´õÍ¤ÎºÒ³²¤¢¤ëÀèÄ§¤Ë¤ä¤¢¤ê¤±¤ó¤È¿½¤·¤±¤ë¡£
¢¨¡ØÞ´ÌÀ±¡ÅÂ¸æ¼Âµª¡Ù´¬¸Þ½½¸Þ¡¦Å·ÌÀÏ»Ç¯¼··î¡ÖÉÜÆâ¿å´µ¡×Å·ÌÀ6Ç¯¡Ê1786Ç¯¡Ë7·î16Æü¾ò
¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç¿å¿¼2¡Á4£í¤òÄ¶¤¨¤ë¿»¿åÈï³²¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¿å³²¤Î°ì°ø¤È¤·¤Æ¡¢3Ç¯Á°¤ÎÅ·ÌÀÂçÊ®²Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ÐºÕÎ®¤äÅÚº½¤¬Íøº¬Àî¤ÎÄì¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¿åÎÌ¤ò²¡¤·¾å¤²¡¢¤½¤ì¤¬Âç¿å³²¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¤³¤ÎÇ¯¤Î½Õ¤´¤í¤«¤é²ø°Û¸½¾Ý¤¬¤¢¤ê¡¢¶õ¤«¤é¤¢¤ä¤·¤¤Êª²»¤¬¤·¤¿¤È¤«¡£¤³¤ì¤ò¸Å¤¯¤«¤é¸ÝÍÅ¡Ê¤³¤è¤¦¡Ë¤È¸Æ¤Ó¡¢Å·¤¬À¤¤ò²ü¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¶Á¤«¤»¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏÅÄ¾ÂÀ¯¸¢¤ËÂÐ¤¹¤ëÅÜ¤ê¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡Ä¡Ä¡£
Ãæ»ß¤µ¤ì¤¿Âß¶â²ñ½êÎá¤È°õÚÙ¾Â¤Î´³Âó
¡Ä¡Ä¤µ¤¤ËÌ¿¤¼¤é¤ì¤·»û¼ÒÇÀ¾¦¤è¤ê¶â¶ä¤ò´±¤Ë¼ý¤á¤·¤á¡£½ô²È¤Ë¤«¤·µë¤Õ¤Ù¤·¤È¤¤¤Ø¤ëÎá¤òÄäÇÑ¤»¤é¤ë¡£¤³¤ì¤³¤¿¤Ó¤Î¿å³²¤Ë¤è¤êÇÀ¾¦Åù¤¬¤¦¤ì¤Ò¿½¤¹¤Ë¤è¤ì¤ê¡£¡Ä¡Ä¡ÊÃæÎ¬¡Ë¡Ä¡Ä²¼Áí¹ñ°õÚÙ¡£¼ê²ì³«º¦¤Î¤³¤È¤â¤ß¤Ê¤È¡¶¤á¤é¤ì¤¿¤ê¤È¤¤¤Õ¡£
¢¨¡ØÞ´ÌÀ±¡ÅÂ¸æ¼Âµª¡Ù´¬¸Þ½½¸Þ¡¦Å·ÌÀÏ»Ç¯È¬·î¡ÝÆ±¶å·î¡Ö°Í¿å³²ÄäÇÀ¾¦¾åÇ¼¶âÖõ°õÚÙ¾Â¼ê²ì³«º¦¡×Å·ÌÀ6Ç¯¡Ê1786Ç¯¡Ë8·î24Æü¾ò
·àÃæ¤Ç¤â¿¨¤ì¤é¤ì¤¿¤È¤ª¤ê¡¢°ÊÁ°¤ËÈ¯°Æ¤µ¤ì¤¿Âß¶â²ñ½êÎá¤ä°õÚÙ¾Â¤Î´³Âó»ö¶È¤Ï¡¢¿å³²¤Î±Æ¶Á¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¼è¤ê¤ä¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿Í¡¹¤Î¶ì¤·¤ß¤ò»×¤¨¤ÐÌµÍý¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ê»ñ¶â¡¦¿©ÎÈÄ´Ã£À¯ºö¤òÃæÃÇ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿°Õ¼¡¤Ï¡¢ÃÇÄ²¤Î»×¤¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï²Ü°ÐÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÃæ»ß¤Ï·èÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤¢¤Þ¤ê¸«ÄÌ¤·¤ÏÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
º£²ó¤Ï¾¾Ê¿Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤Î¹¶Àª¤Ë²¡¤µ¤ìµ¤Ì£¤Î°Õ¼¡¡£ÌÁÍ§¤¿¤Á¤Ë¤â¸«Êü¤µ¤ì¡¢¤â¤Ï¤ä¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÏ·Ãæ¤Î¼°Õ¤òÉ½¤¹¤ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ËÂ£¤é¤ì¤¿Âé¸ï¤È¤Ï¡©
²È¼£¤òµ¤¸¯¤Ã¤Æ¸µµ¤¤Î½Ð¤ë¤â¤Î¤ò¤È¹Í¤¨¤¿ÃÎÊÝ¤ÎÊý¤Ë¡¢Âé¸ï¤Ï¤É¤¦¤«¤ÈÄó°Æ¤¹¤ëÂçºê¡Ê±ÇÈþ¤¯¤é¤é¡Ë¡£Èà½÷¤ÏÆÇÊª¤Ë¾Ü¤·¤¤¤é¤·¤¯¡¢¤«¤Ä¤ÆÂè19²óÊüÁ÷¡ÖÎÚ¡Ê¤¦¤í¤³¡Ë¤ÎÃÖ¤ÅÚ»º¡×¤Ç¡¢ÃÎÊÝ¤ÎÊý¤ËÆÇ¤ò¼êÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Âçºê¤Ï´û¤Ë°ì¶¶¼£ºÑ¤ÎÂ©¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ç¿Í¤µ¤¨µ½¤¤¤ÆÂé¸ï¤ËÆÇ¤òÀ¹¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²È¼£¤ËËü¤¬°ì¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Âé¸ï¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¼Ô¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼ó¤¬Èô¤Ö¡Ä¡Ä¤½¤¦¶²¤ì¤ëÃÎÊÝ¤ÎÊý¤òÎå¤Þ¤¹Âçºê¡£Âç¾æÉ×¡¢¿´ÇÛ¤¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
²È¼£¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê°ì¶¶À¯¸¢¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Èß¸î¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ê¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÍÑºÑ¤ß¤È¤·¤Æ½ÍÀ¶¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡Ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÂé¸ï¤È¤ÏÊ©¶µÍÑ¸ì¤Ç¡¢µí¤äÍÓ¤ÎÆý¤òÀºÀ½¤¹¤ë²áÄø¤ÇÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¸ÞÌ£¡Ê¸ÞÃÊ³¬¤ÎÌ£¤ï¤¤¡Ë¤Î°ì¤Ä¡£È¯¹Ú¤¬ºÇ½ªÃÊ³¬¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤À»ê¹â¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤ÎÀ½Ë¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏµÏ¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥Ð¥¿¡¼¤«¥Á¡¼¥º¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â°û¤à¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤É½ôÀâ¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Î¿Í´Ö¤¬Æü¤´¤í¿©¤ÙÆë¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢ÆÇ¤òÀ¹¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
²È´ð¤ÎÌ¾¤ò¸Æ¤ÓÂ³¤±¤¿²È¼£¤ÎºÇ´ü
¡Ö¤¢¤ä¤Ä¤ÏÅ·¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¤è¡×
¸æ»°¶ª¤Î°ì²È¤È¤·¤Æ¡¢¾·³°Ì¤È¤½¤Î·Ñ¾µ¼Ô¤¿¤Á¤ÎÌ¿±¿¤ò¤â¤Æ¤¢¤½¤Ö°ì¶¶¼£ºÑ¡£¤½¤ÎËÜÀ¤ò¸«È´¤¤Ä¤Ä¤â¼ê¤òÂÇ¤Æ¤º¤ËÀ¤¤òµî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿²È¼£¤Ï¡¢ÍÜ»Ò¤ÎÆÁÀî²ÈÀÆ¡ÊÄ¹ÈøÍã¡Ë¤Ë°ä¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÅÄ¾Â¼çÅÂÆ¬¤Ï¡Ä¡Ä¤Þ¤È¤¦¤É¤Î¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£¿Ã²¼¤Ë¤Ï¡¢ÀµÄ¾¤Ê¼Ô¤ò½ÅÍÑ¤»¤è¡Ä¡Ä¡£ÀµÄ¾¤Ê¼Ô¤Ï¡Ä¡ÄÀ¤¤Î¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡Ä¡Ä¤¿¤È¤¨²æ¤é¤Ë¤È¤êÉÔÅÔ¹ç¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¡£À¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¤Ò¤É¤¯Âç»ö¤Ê¤³¤È¤À¡×
¤Ò¤È¤·¤¤êÅÁ¤¨¤¿¸å¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¡Ö²È´ð¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¡¢»à¤ÎÉÂ¾²¤«¤éÇç¤¤¤º¤ê½Ð¤·¤¿²È¼£¡£¤½¤·¤ÆËµ¤é¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¼£ºÑ¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö²È´ð¡Ä¡Ä°¤¤¤Î¤Ï¡Ä¡ÄÉã¤À¡£Á´¤Æ¡Ä¡Ä¤½¤Ê¤¿¤ÎÉã¤À¡Ä¡Ä¡Ê¢¨¤³¤³¤Þ¤Ç¤¬Ë´¤ÃäÃË¡¦ÆÁÀî²È´ð¤Ø¤ÎÏÍ¤Ó¸À¡£°Ê²¼¤Ï¼£ºÑ¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ù¹ð¡Ë¤è¤¤¤«¡Ä¡ÄÅ·¤Ï¸«¤Æ¤ª¤ë¤¾¡ªÅ·¤Ï¡¢Å·¤ÎÌ¾¤òñÙ¤ë¤ª¤´¤ê¤òµö¤µ¤Ì¡ª¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢Í¾¤âÅ·¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¡£Í¾¤¬¸«¤Æ¤ª¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤æ¤á¤æ¤áËº¤ë¤ë¤Ê¡ª¡×
¤³¤³¤Þ¤Ç¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢ÎÏ¿Ô¤¤¿²È¼£¡£Á°È¾¤ÎÏÍ¤Ó¸À¤Ï¡¢ÃäÃË¤ò¼£ºÑ¤ÎÆÇ²ç¤è¤ê¼é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«¿È¤ÎÉÔÆÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¸åÈ¾¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¼£ºÑ¤Ï²¿¿©¤ï¤Ì´é¤Ç¡Ö¡Ê²ÈÀÆ¤È²È´ð¤Î¸«Ê¬¤±¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Û¤ÉºøÍð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡Ë¤ª¤¤¤¿¤ï¤·¤ä¡×¤È¤Ï¤°¤é¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¡Ö²æ¤¬Ì¾¤ÏÅ·¡×¤È¤Ï¡¢¤Ä¤Þ¤ê¼£ºÑ¤Îñá¤ê¤È¡¢²È¼£¤Î»à¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤Õ¤¯¡¦¤È¤èË·¤ÎÈá¤·¤¤ºÇ´ü
¿å³²¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ¼ý¤Þ¤Ã¤¿¸å¡¢ÄÕ½Å¤Ï¿¼Àî¤ÎÄ¹²°¤Ë½»¤à¿·Ç·½õ¡¦¤Õ¤¯É×ÉØ¤ò¸«Éñ¤¤¡¢ÊÆ¤äÃåÊª¡¢±ýÍèÊª¤Î»Å»ö¤Ê¤É¼ê¸ü¤¯±ç½õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·É×ÉØ¡ÊÆÃ¤Ë¤Õ¤¯¡Ë¤ÏÅÄ¾ÂÀ¯¸¢¤òÊÛ¸î¤¹¤ëÄÕ½Å¤ÎÂÖÅÙ¤ËÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Õ¤¯¡ÖÄÕ½Å¤Ï¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÅÄ¾ÂìÝÕþ¤À¤Í¡£¡ÊÌ±½°¤Î¤³¤È¤ò¡Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¤ë¤À¤±¤µ¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢²È¼ç¤Ï¶â¤ò½Ð¤»¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤éÅ¹ÄÂ¤ò¾å¤²¤ë¤µ¡£ÊÆ²°¤ÏÊÆ¤ÎÃÍ¤ò¾å¤²¤ë¤·¡¢Ìý²°¤ÏÌý¤ÎÃÍ¤ò¾å¤²¤ë¡£¾±²°¤Ï¿åÆÝÉ´À«¡Ê¤ß¤º¤Î¤ß¤Ó¤ã¤¯¤·¤ç¤¦¡Ë¤«¤é¤â¤Ã¤ÈÊÆ¤ò¼è¤ë¡£µÈ¸¶¤Ï½÷Ïº¤«¤é¤Î¼è¤êÊ¬¤òÁý¤ä¤¹¤À¤í¤¦¤Í¡£¤Ä¤Þ¤ë¤È¤³¤í¡¢¥Ä¥±¤ò²ó¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢»ä¤é¤ß¤¿¤¤¤ÊÃÏ¤Ù¤¿¤òÇç¤¤¤Ä¤¯¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ä¤Ä¡£À¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¿È¤Ç°Î¤½¤¦¤Ë°¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬»ä¤¬¸«¤ÆÍè¤¿ÉâÀ¤¤Ã¤Æ¤ä¤Ä¤Ê¤ó¤À¤è¡¢ÄÕ½Å¡×
¤Þ¤¡³Î¤«¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¡¢¸Åº£ÅìÀ¾¡¢¼Ò²ñ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤È¤·¤«¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£Â¾¤ÎÀÖ»Ò¤Ë¤Þ¤Ç¤ªÆý¤ò¤¢¤²¤Ê¤¬¤é¸Ò¸ý¤ò¤·¤Î¤¤¤Ç¤¤¿Èà½÷¤Î¶ì¶¤Ï¡¢»¡¤¹¤ë¤ËÍ¾¤ê¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬²¡¤·¹þ¤ß¶¯Åð¤ËÁø¤Ã¤Æ»¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤«¤é¡¢À¤¤ÎÃæ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÌµ¾ð¤Ë¤âÄø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Èà½÷¤¬½±¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ªÆý¤òÊ¬¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤ËÍè¤¿Êì¿Æ¤Î°ì¿Í¤¬¡Ö¤¢¤Î²È¤Ë¤ÏÊÆ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡×¤ÈÉ×¤Ë¹ð¤²¤¿¤«¤é¡£
·àÃæ¤Ç¤âÊÆ¤äÌîºÚ¤È¤¤¤Ã¤¿É÷Ï¤ÉßÊñ¤ß¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ê¡¢µÞ¤¤¤Ç±£¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÌÜ¤òÎ¥¤·¤¿·ä¤ËÊª¿§¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²¸¤òµØ¤ÇÊÖ¤¹¤È¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·Ç·½õ¤Ï²¼¼ê¿Í¤òÀÕ¤á¤ë¤ËÀÕ¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¶²¤é¤¯¡¢°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤Ð¡ÊÄÕ½Å¤Î±ç½õ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡ËºÊ»Ò¤òÍÜ¤¦¤¿¤á¤Ë»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÈÈºá¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤«¤Í¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè32²óÊüÁ÷¡Ö¿·Ç·½õ¤ÎµÁ¡×
ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤Ï¿·Ç·½õ¡Ê°æÇ·ÏÆ³¤¡Ë¤òË¬¤Í¤ë¤È¡¢µß¤¤ÊÆ¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£ÄÕ½Å¤Ï°Õ¼¡¡ÊÅÏÊÕ¸¬¡Ë¤ÎÂÐºö¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤¿¤È¸À¤¦¤¬¡¢Ä¹²°¤Î½»Ì±¤¿¤Á¤«¤é»×¤ï¤ÌÈ¿È¯¤Ë¤¢¤¦¡Ä¡£
¤â¤¦¤É¤³¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤âÆ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢ºÊ»Ò¤Î»à¤«¤éÆ¨¤²¤Æ¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¼¡½µ¤Ï¤¤¤è¤¤¤è¿·Ç·½õ¤¬µÁµó¤¹¤Ê¤ï¤Á¡ÖÅ·ÌÀ¤ÎÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¡×¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÅÄ¾ÂÀ¯¸¢¤ÎË×Íî¤¬·èÄêÅª¤Ë¡Ä¡Ä²Ì¤¿¤·¤ÆËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊËë°ú¤¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤Î´ü¤ËµÚ¤ó¤Ç¤â¤Ê¤ª¡ÖÅÄ¾ÂìÝÕþ¡×¤ÊÄÕ½Å¡£¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ä¤Ï¤ê¾ì½ê¤ä¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¶õµ¤¤ÏÆÉ¤ó¤ÀÊý¤¬¡Ä¡Ä¡£
¤Þ¤À¤Þ¤À¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¾ìÌÌ¤¬Â³¤¯Âç²Ï¤Ù¤é¤Ü¤¦¡¢¼¡½µ¤â¿·Ç·½õ¤Î³èÌö¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£