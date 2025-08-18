◇ナ・リーグ ドジャース 5―4 パドレス（2025年8月17日 ロサンゼルス）

パドレスは17日(日本時間18日)、敵地でドジャースに4―5で敗れ、ナ・リーグ西地区首位攻防戦で3連敗を喫して2ゲーム差をつけられた。39歳初登板となった先発のダルビッシュ有投手は4回3安打2四球5三振4失点で勝ち負けはつかなかった。ドジャース・大谷翔平手(31)との対戦は右前打、左飛で2打数1安打だった。

ダルビッシュは初回、「1番・DH」の大谷に直球を右前に運ばれ、1死一、二塁から4番・フリーマンに中堅右へ3点本塁打を浴びた。2死後に6番・パヘスに左越えソロを打たれ、この回4失点となった。その後は立ち直り、2〜4回は1四球を与えたのみ。2回の大谷との対戦は左翼フェンス前まで打球を飛ばされたものの左飛に仕留めた。2点ビハインドの4回82球で降板した。

パドレスは3回に1番・タティスの適時二塁打、5回に7番・ロレアノのソロ本塁打、6回には6番・オハーンの適時二塁打と1点ずつ返し、8回2死二、三塁から内野ゴロの間に三塁走者が生還して同点。この時点でダルビッシュの負けが消えた。

しかし8回、元阪神の抑えスアレスが先頭打者の2番・ベッツに痛恨のソロを被弾。安打数では10本ー6本と上回りながら、ドジャースの一発攻勢に沈んだ。