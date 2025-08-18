【MLB】ドジャース5-4パドレス（8月17日・日本時間18日／アナハイム）

【映像】大谷、ダルビッシュとの今季初対戦で技ありヒット

ドジャースの大谷翔平投手がパドレス戦に「1番・DH」でスタメン出場。第1打席で技ありのライト前ヒットを放ち、先制のきっかけを作る活躍を見せた。

パドレス先発・ダルビッシュ有投手と今季初対決となった第1打席はライト前ヒットを放ち、2試合連続安打をマーク。

1死一塁の場面で迎えた第2打席は初球を打ってあとわずかでホームランという大飛球も、ロレアノのエビ反りになりながらの捕球に阻まれ、レフトフライに打ち取られた。

1死走者なしの場面で迎えた5回の第3打席では2番手アダムと相対し、空振り三振に倒れた。

2死走者なしの場面で迎えた7回の第4打席では、またもやあとわずかでホームランという大飛球だったが、センターフライに打ち取られ、この日は4打数1安打1得点、打率を.283とした。

試合は初回、大谷のヒットをきっかけに1死一、二塁のチャンスを作ると、フリーマンの2ラン、パヘスのソロでドジャースが一挙4得点と好スタートをきった。

いきなり2本を被弾したパドレス先発・ダルビッシュだったがその後は4回まで無安打無失点と立て直す。ダルビッシュは4回82球を投げ、被安打3、被本塁打2、5奪三振の内容でマウンドを降りた。

パドレスは3回にタティスJr.のタイムリーで1点を返すと、5回にロレアノのソロ、6回にオハーンのタイムリーで1点差まで詰め寄った。さらに8回、1死二、三塁の場面で代打・イグレシアスがショートゴロの間に三塁ランナーがホームに還り試合を振り出しに戻した。

同点に追いつかれたドジャースは8回裏、ベッツが勝ち越しのソロホームランを放ち試合を決めた。ドジャースはパドレスとの首位攻防戦を3連勝でスイープした。

