今週の12星座占い「獅子座（しし座）」全体運・開運アドバイス【2025年8月18日（月）〜8月24日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年8月18日（月）〜8月24日（日）「獅子座（しし座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【獅子座（しし座）】
今週は、にぎやかな場所よりも神聖なところや自然が多い場所で過ごすと◎ 心の声に耳を傾けるような時間を持つのも大切なようです。何か気づきがあれば、日記などに書いておきましょう。恋愛は、ずっと気になっていた人と偶然会えるなど嬉しいことがありそう。これをきっかけに、たくさん話せるようになる予感。
★ワンポイントアドバイス★
誰にも口出しされたくないことがあれば、早めに終わらせるようにしましょう。熱めのコーヒーやお茶を飲むと◎
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/