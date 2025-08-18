◆米女子プロゴルフツアー ポートランド・クラシック 最終日（１７日、米オレゴン州コロンビアエッジウォーターＣＣ＝６４９７ヤード、パー７２）

最終ラウンドが行われ、米ツアー本格参戦１年目の岩井明愛（あきえ、ホンダ）が６バーディー、ボギーなしの６６で通算２４アンダーに伸ばし、米ツアー初優勝を飾った。

最終１８番。約４メートルのバーディーパットをねじ込んだ岩井明は両手でガッツポーズを見せた。うれし涙を浮かべ、双子の妹・千怜（ちさと）らからシャンパンシャワーで祝福された。

大会を中継するＷＯＷＯＷのインタビューに応じ「本当に自分に勝てたのがうれしかった」と喜びを語った。

◆岩井明愛・一問一答

―バーディー合戦を勝ちきった

（涙をぬぐう）

「途中きつかったけど、アグレッシブにプレーした。本当に自分に勝てたのがうれしかった」

―今季は２位を２度経験した

「今年は勝てそうな時に勝てなかったのが２回あったので、もちろん悔しかった。今日もそういうことは考えないようにプレーして、最後まで自分に集中して、自分に打ち勝った気がしたので良かった」

―妹・千怜に続くルーキーでの優勝。両親、チームが見守る中で優勝した

「最高です。自分だけじゃなく、チームみんなで取った優勝。本当に記念になる日だなと思う」

―日本のファンへメッセージを

「悪い時も良い時も応援ありがとうございます。今日もハラハラドキドキした一日だったと思うけど、皆さんの応援があって優勝できました。また来週からも頑張ります」