全国中学校サッカー大会が宮崎県内で１７日、開幕。１８日から、ひなた宮崎県総合運動公園などで熱戦がスタートする。注目は５年連続出場の静岡学園（東海１位）だ。優勝した県大会５試合で計４３ゴール、東海大会も３試合で計２２ゴールを挙げた圧倒的な攻撃力で、２００９年以来１６年ぶりの日本一を狙う。

今月９日に行われた東海大会決勝では、常葉大橘に１２―０で大勝。破壊力に満ちたチームを、岡島弘高監督（４３）は「個性ある子が多い」と評する。ハーフタイムでも「持ちすぎ」「パスを出せ」と激しく言い合う。ピッチ上でも選手個々が持ち味を発揮。三保琥太郎と石川貴久（ともに３年）のセンターバックコンビも、チャンスとみればドリブルで前線へ攻め上がる。

そんな個性派集団をまとめるのが主将のＭＦ山田栞汰（３年）だ。ポジションはボランチだが、バランスをとって最終ラインに下がることもあれば、サイド攻撃にも参加。変幻自在に動き回って強烈なミドルも放つ。「静学にしかできない面白いサッカーを見せたい」と主将は意気込んだ。

もちろん目標は優勝。指揮官は「中学生でもこんなサッカーができるんだ、というところを見せたい」と自信をのぞかせた。１８日の１回戦では、地元の宮崎日大と戦う。

（里見 祐司）