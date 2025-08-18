◆アーチェリー◇国スポ・東海ブロック大会 ▽成年女子団体 〈１〉静岡（杉本、山内、渡辺）１８５０点〈２〉岐阜１７９６点〈３〉愛知１７７３点〈４〉三重１７６４点（１７日・小笠山総合運動公園多目的広場）

成年＆少年男女の４種目が行われた。３選手の合計点で争う団体戦で、世界選手権（９月７日開幕・韓国）の日本代表・杉本智美（３０）＝ミキハウス、浜松商高出＝を擁する静岡の成年女子は１８５０点で２位の岐阜に５４点の大差をつけ、１枠しかない本大会（１０月・滋賀）切符を手に入れた。少年男子が２位で７年ぶり、同女子も３年ぶりに本大会出場権をつかんだ。

日の丸戦士が、地元のために一肌脱いだ。来月の世界選手権に出場する杉本が、個人では６２１点で１２人中２位。チームメートで高校、大学の後輩、山内梓（２６）＝近大職員、浜松商高出＝に１点及ばなかったものの、国スポの出場権獲得に貢献した。「練習通りに打てればいいと思っていたけど、ちょっと風を気にしすぎました」と、反省も忘れなかった。

普段は、関西を拠点に活動している杉本にとって、国スポは地元とのつながりを保つ大事な大会。「いつも応援してもらっているし、恩返しの場だと思ってます」。国体時代の３年前に優勝。国スポに名前が変わった昨年は、チームを初代女王に導いた。静岡の看板を背負って戦うことが、アスリートとしていい刺激にもなっている。

１０月の本大会を前に、まずは、大舞台が待っている。韓国・光州で行われる世界一を決める大会で、各国の猛者たちと対戦する。今月下旬には韓国での事前合宿に入り、そのまま本番に向かう。

世界選手権は、今回で５度目の挑戦だ。「メダルとか結果を狙いにいくのではなくて、まずは、自分のやるべきことに集中したい」。静岡を愛する日本女子アーチェリー界の第一人者が、無欲で戦いの場に向かう。（塩沢 武士）

〇…少年女子は大黒柱の鈴木麻優子（浜松北３年）が、５７８点をたたき出し１２人中トップ。全体的に風に苦しむ選手が多い中、粘りの射的で得点を積み重ねた。「私が悪い時、ほかの２人が頑張ってくれたので安心感があった」と、笑顔。県総体では加藤碧（浜松商３年）と５４８点で並び、シュートオフの末に敗れ、全国出場を逃したが、「国スポは２人で出られてうれしい」と喜びを分かち合っていた。

〇…少年男子はエース・松島一誠（浜松北３年）が１２人中２位の好成績でチームを引っ張った。「もう少し点を取りたかった」。強風に苦しみ６０２点と自己ベストの６３６点には及ばなかったが、７年ぶり本大会切符確保という最低限の仕事は果たした。春の全国選抜で４位と健闘したが、夏の全国総体では決勝トーナメント初戦で敗退。「せっかく出るので一番上を狙っていきたい」と、秋の国スポでリベンジを果たす。

◆大会方式 １チーム３人による団体戦。本大会の出場枠は成年が１で少年は２。１人が１２エンド（１エンド６射を１２回）で計７２射（７２０点満点）を打ち、３人の合計点で順位を決める。