◆米大リーグ ドジャース５―４パドレス（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースがパドレスとの接戦を制して、３連勝としてナ・リーグ西地区単独首位を守った。「１番・指名打者」でフル出場した大谷翔平投手（３１）は、初回先頭の１打席目にダルビッシュ有投手（３９）から右前安打を放って初回の４点の先制につなげた。大谷は４打数１安打で、ダルビッシュは４回３安打４失点で勝敗はつかなかった。同点の８回にベッツの決勝弾で勝ち越し、首位攻防３連戦でスイープしたドジャースは、パドレスに２ゲーム差をつけた。

負ければ再び同率首位に並ばれるドジャースは踏ん張って、接戦を制した。初回、先頭の大谷が右前安打で出塁すると、続くベッツが四球。１死一、二塁でフリーマンが中堅右へ１５号先制３ランを放つと、２死からパヘスも左翼へ２０号ソロを放ち、一気に４点のリードを奪った。ダルビッシュは２回に大谷を左飛に打ち取るなど、２回以降は復調して４回までの３イニングを無安打無失点で抑えたが、初回の２被弾４失点が重くのしかかって悔いの残るマウンドとなった。

ドジャースは先発のグラスノーが３回にタティスに適時二塁打を浴び、５回にはロレアノにソロを被弾。それでも５回６安打２失点の粘投を見せてリードを守った。２回から４イニング連続で安打が出ず追加点が奪えずにいる中、６回にはオハーンの適時二塁打で１点差に迫られた。６回には２死一、三塁のチャンスを作るも、代打のコールが空振り三振に倒れた。すると１点ビハインドの８回には５番手右腕のディアスが１死二、三塁のピンチを迎えてマウンドを降りると、６番手左腕のベシアが代打・イグレシアスを遊ゴロに打ち取るも三塁走者が生還して一度は追いつかれた。それでも直後の８回裏先頭のベッツが、スアレスから１３号ソロを放って勝ち越した。

パドレスが１ゲーム差の単独首位で迎えた１５日（同１６日）からの直接対決３連戦。１５日（同１６日）の初戦は３―２でドジャースが逆転勝ちで接戦を制して同率首位に並ぶと、２戦目の１６日（同１７日）はドジャースが６―０で快勝し単独首位に返り咲いた。

あす１８日（同１９日）からは、ドジャースが敵地でロッキーズと４連戦、パドレスが本拠地でジャイアンツと４連戦。そして２２日（同２３日）からは再びパドレスの本拠地・サンディエゴのペトコパークでドジャースとの３連戦が組まれている。ロッキーズ４連戦では、初戦の１８日（同１９日）にこの日２７歳の誕生日を迎えた山本由伸投手、３戦目の２０日（同２１日）に大谷の先発が予定されている。ダルビッシュは再び２２日（同２３日）の本拠地・ドジャース戦で中４日で先発することが見込まれている。