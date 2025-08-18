「巨人１−３阪神」（１７日、東京ドーム）

こともなげに抑えた。阪神・石井大智投手（２８）が２点リードの八回に登板し、１回を１安打無失点に封じてプロ野球新記録となる４０試合連続無失点の金字塔を打ち立てた。右腕の快投もあって巨人に連勝を飾り、優勝マジックは藤川球児監督（４５）の背番号と同じ「２２」となった。２位とのゲーム差は今季最大の「１３」。もう後ろを振り向く必要はない。

◇ ◇

石井のリュックには“ラッキーアイテム”がぶら下がっている。「ファンの方から贈られたものです」。優しい笑みを浮かべて見せたのは、スーパーマリオの「スター」のマスコットだった。

昨季はジャイアンのマスコットを愛用。今季付けているスターの意味はもしや無敵？「手紙にそのようなことが書いてありました」とにんまり。スーパーマリオでは「スター」を取得することで無敵状態になり、敵の攻撃を受けてもダメージを受けない。「頑張ってください」と応援の言葉とともに、石井を象徴する意味が込められていた。

３９試合連続無失点達成時にはたくさんの祝福連絡が来た。「定型文ですけど」としながらも、全員にきちんと返信。「もちろんありがたいです」。ファンや周囲の思いを背負い、無敵状態と化した石井に怖いものはない。（デイリースポーツ・和泉玲香）