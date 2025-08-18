日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2850（-4.0 -0.14%）
ホンダ 1638（+0.5 +0.03%）
三菱ＵＦＪ 2340（-34 -1.43%）
みずほＦＧ 4915（-45 -0.91%）
三井住友ＦＧ 4202（-63 -1.48%）
東京海上 6634（-8 -0.12%）
ＮＴＴ 163（0.0 0.00%）
ＫＤＤＩ 2630（0 0.00%）
ソフトバンク 240（0.0 0.00%）
伊藤忠 7992（0 0.00%）
三菱商 3160（-7 -0.22%）
三井物 3280（+8 +0.24%）
武田 4415（+6 +0.14%）
第一三共 3695（+19 +0.52%）
信越化 4615（-13 -0.28%）
日立 4283（+9 +0.21%）
ソニーＧ 4230（-62 -1.44%）
三菱電 3631（+6 +0.17%）
ダイキン 19824（-26 -0.13%）
三菱重 3915（+5 +0.13%）
村田製 2399（-1 -0.04%）
東エレク 21116（-389 -1.81%）
ＨＯＹＡ 19406（+31 +0.16%）
ＪＴ 4736（-8 -0.17%）
セブン＆アイ 2000（-5.5 -0.27%）
ファストリ 49214（-26 -0.05%）
リクルート 8955（-1 -0.01%）
任天堂 14381（-19 -0.13%）
ソフトバンクＧ 16395（-125 -0.76%）
キーエンス（普通株） 56148（+708 +1.28%）
