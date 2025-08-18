日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　2850（-4.0　-0.14%）
ホンダ　1638（+0.5　+0.03%）
三菱ＵＦＪ　2340（-34　-1.43%）
みずほＦＧ　4915（-45　-0.91%）
三井住友ＦＧ　4202（-63　-1.48%）
東京海上　6634（-8　-0.12%）
ＮＴＴ　163（0.0　0.00%）
ＫＤＤＩ　2630（0　0.00%）
ソフトバンク　240（0.0　0.00%）
伊藤忠　7992（0　0.00%）
三菱商　3160（-7　-0.22%）
三井物　3280（+8　+0.24%）
武田　4415（+6　+0.14%）
第一三共　3695（+19　+0.52%）
信越化　4615（-13　-0.28%）
日立　4283（+9　+0.21%）
ソニーＧ　4230（-62　-1.44%）
三菱電　3631（+6　+0.17%）
ダイキン　19824（-26　-0.13%）
三菱重　3915（+5　+0.13%）
村田製　2399（-1　-0.04%）
東エレク　21116（-389　-1.81%）
ＨＯＹＡ　19406（+31　+0.16%）
ＪＴ　4736（-8　-0.17%）
セブン＆アイ　2000（-5.5　-0.27%）
ファストリ　49214（-26　-0.05%）
リクルート　8955（-1　-0.01%）
任天堂　14381（-19　-0.13%）
ソフトバンクＧ　16395（-125　-0.76%）
キーエンス（普通株）　56148（+708　+1.28%）