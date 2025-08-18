東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ドル円
終値147.19 高値147.87 安値146.74
148.92 ハイブレイク
148.40 抵抗2
147.79 抵抗1
147.27 ピボット
146.66 支持1
146.14 支持2
145.53 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1703 高値1.1715 安値1.1646
1.1799 ハイブレイク
1.1757 抵抗2
1.1730 抵抗1
1.1688 ピボット
1.1661 支持1
1.1619 支持2
1.1592 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3554 高値1.3575 安値1.3526
1.3626 ハイブレイク
1.3601 抵抗2
1.3577 抵抗1
1.3552 ピボット
1.3528 支持1
1.3503 支持2
1.3479 ローブレイク
ドルスイス
終値0.8068 高値0.8085 安値0.8046
0.8126 ハイブレイク
0.8105 抵抗2
0.8087 抵抗1
0.8066 ピボット
0.8048 支持1
0.8027 支持2
0.8009 ローブレイク
ドル円
終値147.19 高値147.87 安値146.74
148.92 ハイブレイク
148.40 抵抗2
147.79 抵抗1
147.27 ピボット
146.66 支持1
146.14 支持2
145.53 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1703 高値1.1715 安値1.1646
1.1799 ハイブレイク
1.1757 抵抗2
1.1730 抵抗1
1.1688 ピボット
1.1661 支持1
1.1619 支持2
1.1592 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3554 高値1.3575 安値1.3526
1.3626 ハイブレイク
1.3601 抵抗2
1.3577 抵抗1
1.3552 ピボット
1.3528 支持1
1.3503 支持2
1.3479 ローブレイク
ドルスイス
終値0.8068 高値0.8085 安値0.8046
0.8126 ハイブレイク
0.8105 抵抗2
0.8087 抵抗1
0.8066 ピボット
0.8048 支持1
0.8027 支持2
0.8009 ローブレイク