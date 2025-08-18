東京市場　ピボット分析（主要国通貨）

ドル円
終値147.19　高値147.87　安値146.74

148.92　ハイブレイク
148.40　抵抗2
147.79　抵抗1
147.27　ピボット
146.66　支持1
146.14　支持2
145.53　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1703　高値1.1715　安値1.1646

1.1799　ハイブレイク
1.1757　抵抗2
1.1730　抵抗1
1.1688　ピボット
1.1661　支持1
1.1619　支持2
1.1592　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3554　高値1.3575　安値1.3526

1.3626　ハイブレイク
1.3601　抵抗2
1.3577　抵抗1
1.3552　ピボット
1.3528　支持1
1.3503　支持2
1.3479　ローブレイク

ドルスイス
終値0.8068　高値0.8085　安値0.8046

0.8126　ハイブレイク
0.8105　抵抗2
0.8087　抵抗1
0.8066　ピボット
0.8048　支持1
0.8027　支持2
0.8009　ローブレイク