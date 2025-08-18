「巨人１−３阪神」（１７日、東京ドーム）

こともなげに抑えた。阪神・石井大智投手（２８）が２点リードの八回に登板し、１回を１安打無失点に封じてプロ野球新記録となる４０試合連続無失点の金字塔を打ち立てた。右腕の快投もあって巨人に連勝を飾り、優勝マジックは藤川球児監督（４５）の背番号と同じ「２２」となった。２位とのゲーム差は今季最大の「１３」。デイリースポーツ評論家の藤田平氏は石井について「豊富な練習量が連投もいとわないタフネスさにつながっている」と称賛した。

◇ ◇

石井はそれほど体は大きくないのに、球にスピードがあるし、何よりもコントロールがいい。不利なカウントになっても自信を持って際どいコースに投げることができる。この試合も八回１死から岡本に安打を浴び、続くキャベッジには初球からボール３つが続いたが、全く動じるそぶりはなかった。そこからフルカウントに戻して最後は見逃し三振。ピンチでも慌てない度胸の良さも持っている。

この投球を生み出しているのが豊富な練習量だ。春季キャンプでは毎日、ブルペンで投げている姿があった。キャンプ中に投げ込む球数はチームでダントツに多いんじゃないかな。先発陣よりもたくさん投げている。この投げ込みが肩のスタミナや馬力を生み出し、連投もいとわないタフネスさにつながっている。

もう一つ、忘れてはいけないのが女房役の坂本の存在だ。今季は特にリードがさえており、石井の良さをうまく引き出しているし、石井も信頼して投げることができている。バッテリーの信頼関係も、新記録達成につながった。