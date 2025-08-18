ÊÆ´Ú¤¬¹çÆ±·³»ö±é½¬18Æü¤«¤é¡¡¥É¥í¡¼¥ó¤ä¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Ø¤ÎÂÐ±þÇ½ÎÏ¤â¶¯²½
¥¢¥á¥ê¥«·³¤È´Ú¹ñ·³¤Ï¤¤ç¤¦¤«¤éÄ«Á¯È¾Åç¤ÎÍ»ö¤òÁÛÄê¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê¹çÆ±·³»ö±é½¬¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«·³¤È´Ú¹ñ·³¤Ï¤¤ç¤¦¤«¤éº£·î28Æü¤Þ¤ÇÄêÎã¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤ÊÊÆ´Ú¹çÆ±·³»ö±é½¬¡Ö²µ»Ù¥Õ¥ê¡¼¥À¥à¥·¡¼¥ë¥É¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
±é½¬¤Ë¤Ï¡ÖºÇ¶á¤ÎÀïÁè¤ÎÍÍÁê¡×¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤ä¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Ø¤ÎÂÐ±þÇ½ÎÏ¤Î¶¯²½¤â¤Ï¤«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´ü´ÖÃæ¤Ë¤ÏËÌÄ«Á¯¤Ë¤è¤ë³ËÊ¼´ï»ÈÍÑ¤ÎÍÞ»ß¤Ë¸þ¤±¤¿±é½¬¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢Ìî³°¤Ç¹Ô¤¦µ¡Æ°·±Îý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ìÉô¤òÍè·î¤ËÊ¬»¶¤·¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ÆËÌÄ«Á¯¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¤È¤Î¸«Êý¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤«¤Ê¤ëÄ©È¯¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¼«±Ò¸¢¤ò¹Ô»È¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤È±é½¬¼«ÂÎ¤Ë¶¯¤¯È¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ÆÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤Ë¤Ç¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£