Ž¢Í¥ÂÔÌÜÅª¤ÇÅê»ñ¤·¤Æ³ô²Á²¼ÍîŽ£¤òÈò¤±¤ë¸«¶Ë¤áÊý
¡Ê¼Ì¿¿¡§makaron¡¿PIXTA¡Ë
¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ë¿Íµ¤¤ÎÍ¥ÂÔ³ôÅê»ñ¡£½é¿´¼Ô¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢³ô¼°Åê»ñ¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢¥ê¥¹¥¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢³°¿©³ô¤òÌó80ÌÃÊÁÊÝÍ¤·¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ·ô¤Ç³°¿©¥Á¥§¡¼¥ó¤òÇ¯´ÖÌó400²óÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÉ®¼Ô¤¬¡¢¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤Í¥ÂÔ³ôÅê»ñË¡¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
Í¥ÂÔ¤Ë¤ÏËþÂ¤À¤¬´Þ¤ßÂ»¤òÊú¤¨¡Ä
ºÇ½é¤Ë¡¢ºòÇ¯¡¢Í¥ÂÔ³ôÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤¿¾¡ËôÆ»É×¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Î»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¾¡Ëô¤µ¤ó¤Ï40Âå¤Î²ñ¼Ò°÷¤Ç¡¢2024Ç¯2·î¤Ë¿·NISA¤Î¸ýºÂ¤ò³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥Í¡¼»¨»ï¤Î¡Ö½é¿´¼Ô¤Ë¤ÏÍ¥ÂÔ³ôÅê»ñ¤¬¤ª´«¤á¡×¤È¤¤¤¦µ»ö¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢Í¥ÂÔÌÃÊÁ¤òÇã¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¡Ëô¤µ¤ó¤Ï¡¢ÇîÂ¿¥é¡¼¥á¥ó¡Ö°ìÉ÷Æ²¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ëÎÏ¤Î¸»¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê3561¡Ë¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ÁáÂ®¡¢2024Ç¯3·îÂè1½µ¤Ë500³ô¤ò1630±ß¤ÇÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åê»ñ³Û¤Ï82Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Ï¡¢500³ôÊÝÍ¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö°ìÉ÷Æ²¡×¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤òÇ¯´Ö8ÇÕ¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¿©»öÍ¥ÂÔ·ô¤Ç¤·¤¿¡£¥é¡¼¥á¥ó¹¥¤¤Î¾¡Ëô¤µ¤ó¤Ï¡¢Åê»ñ¤Ç¡Ö°ìÉ÷Æ²¡×¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¾¡Ëô¤µ¤ó¤¬Çã¤Ã¤¿Íâ·î¤«¤éÆ±¼Ò³ô¤Ï²¼Íî¤·»Ï¤á¡¢Áá¡¹¤Ë´Þ¤ßÂ»¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â³ô²Á¤Ï¥À¥é¥À¥é¤È²¼¤¬¤êÂ³¤±¡¢¾¡Ëô¤µ¤ó¤Ï²¿ÅÙ¤â¼êÊü¤½¤¦¤«¤ÈÌÂ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯1·î¤Ë894±ß¤Þ¤Ç²¼Íî¡£À¸¤¤¿¿´ÃÏ¤¬¤»¤º¡¢»Å»ö¤¬¼ê¤Ë¤Ä¤«¤º¡¢¤¤¤è¤¤¤èÂ»ÀÚ¤ê¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤½¤Î»þ¡¢Æ±¼Ò¤¬³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Î³È½¼¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·À©ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢500³ôÊÝÍ¤Î¾ì¹ç¡¢Ç¯´Ö1Ëü6000±ß¤Î¿©»öÍ¥ÂÔ·ô¤ò¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡Ê1Ç¯°Ê¾å·ÑÂ³ÊÝÍ¤Î¾ì¹ç¡¢Ç¯´Ö2Ëü±ß¡Ë¡£
¤³¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Î³È½¼¤Ç¡¢Æ±¼Ò³ô¤Ï¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Î¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢³ô²Á¤Ï¾å¾º¤ËÅ¾¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢8·î15Æü¤Î½ªÃÍ¤Ï1459±ß¤Ç¡¢¾¡Ëô¤µ¤ó¤Ïº£¤Ê¤ª10Ëü±ß¼å¤Î´Þ¤ßÂ»¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¡Ëô¤µ¤ó¤Ïº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÍ¥ÂÔ¤¬¥°¥Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢³ô²Á¤â¤«¤Ê¤ê²óÉü¤·¤Æ´Þ¤ßÂ»¤¬½Ì¾®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸µ¡¹Ä¹´üÅê»ñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼êÊü¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÅê»ñ¤¬¼ºÇÔ¤À¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¶ÈÀÓ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¢Í¥ÂÔ¥»¥«¥ó¥É
¾¡Ëô¤µ¤óËÜ¿Í¤Ï¼ºÇÔ¤À¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢´Þ¤ßÂ»¤Î¾õÂÖ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¼ºÇÔ¤Ç¤¹¡£¾¡Ëô¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£°Ê²¼5ÅÀ¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡ ¶ÈÀÓ¤Î°¤¤ÌÃÊÁ¤ÏÇã¤ï¤Ê¤¤
Í¥ÂÔ³ôÅê»ñ¤ò¤¹¤ë¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ï¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¸«¤ÆÌÃÊÁ¤òÃµ¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤Æ¡ÖÍ¥ÂÔ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤ÇÌÃÊÁ¤òÁª¤Ö¤È¡¢¾¡Ëô¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë³ô²Á²¼Íî¤Ç´Þ¤ßÂ»¤òÊú¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
Ä¹´üÅª¤Ê³ô²Á¤Ï¡¢¾Íè¤Î´ë¶È¶ÈÀÓ¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¶ÈÀÓ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤¬ÌÃÊÁÁª¤Ó¤Î´ðËÜ¤Ç¤¹¡£²ñ¼Ò»Íµ¨Êó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆÁý¼ýÁý±×¤ÎÌÃÊÁ¤ËÅê»ñÂÐ¾Ý¤ò¹Ê¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼ºÇÔ¤Î³ÎÎ¨¤Ï¤«¤Ê¤ê¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢ ³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Î¾ò·ï¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ëÌÃÊÁ¤òÈò¤±¤ë
¡Ö¶ÈÀÓ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤ÇÌÃÊÁ¤ò¹Ê¤ê¹þ¤ó¤À¤é¡¢¡ÖÍ¥ÂÔ¥»¥«¥ó¥É¡×¤ÇÍ¥ÂÔ¤Ê¤É¤ËÃíÌÜ¤·¤ÆÌÃÊÁ¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Í¤Î¹¥¤ß¤äÍ¥ÂÔ¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤Ê¤É¤ÇÁª¤Ù¤Ð¤è¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤¿¤é¤È³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Î¾ò·ï¤¬ÎÉ¤¤²ñ¼Ò¤ÏÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
²ñ¼Ò¤¬¤ä¤¿¤é¤È¹¥¾ò·ï¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢°Ê²¼2¤Ä¤ÎÍýÍ³¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¡£
A¡§·Ð±Ä¾õÂÖ¤¬°¤¤²ñ¼Ò¤¬³ô²Á¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á
B¡§³ô¼ç¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¾å¾ìÇÑ»ß¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë²ñ¼Ò¤¬³ô¼ç¿ô¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á
A¤Ï³ô²Á²¼Íî¤Î¡¢B¤Ï¾å¾ìÇÑ»ß¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Î¾ò·ï¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ëÌÃÊÁ¤ÏÈò¤±¤¿Êý¤¬ÌµÆñ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
£ ºÇ¾®Ã±°Ì¤ÇÂ¿¿ô¤ÎÌÃÊÁ¤ËÊ¬»¶Åê»ñ
1ÌÃÊÁ¤Ë½¸Ãæ¤·¤ÆÇã¤¦¤È¡¢²¼Íî¤·¤¿»þ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Í¥ÂÔ¼Â»Ü´ë¶È¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢ÊÝÍ³ô¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤ÈÍ¥ÂÔÍø²ó¤ê¤¬¹â¤¯¡¢ÊÝÍ³ô¿ô¤¬Â¿¤¤¤ÈÍ¥ÂÔÍø²ó¤ê¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¾ò·ïÀßÄê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÍñ¤ò1¤Ä¤Î¥«¥´¤ËÀ¹¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤¦Áê¾ì³Ê¸À¤ÎÄÌ¤ê¡¢Ê¬»¶Åê»ñ¤¬´ðËÜ¡£¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤âÍ¥ÂÔÍø²ó¤ê¤ÎÅÀ¤Ç¤â¡¢¥¿¥¤¥×¤Î°Û¤Ê¤ëÌÃÊÁ¤òºÇ¾®Ã±¸µ³ô¿ô¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÇã¤¦¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤ ·è»»·î¤ä¹âÃÍ·÷¤Ç¤ÏÇã¤ï¤Ê¤¤
¤è¤¯¡ÖÍ¥ÂÔ³ôÅê»ñ¤ÏÄ¹´üÅê»ñ¡£Çã¤¤¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢³ô²Á¤ÏÆÃÃÊ¤ÎºàÎÁ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÇ¯´Ö¤Ë3¡Á5³ä¾å²¼¤¹¤ë¤³¤È¤â¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾¡Ëô¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¹âÃÍ¤ÇÇã¤¦¤È¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ´Þ¤ßÂ»¤òÊú¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¡û¡û¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤Ï»Å¹þ¤ß¤Î¹¥µ¡
·è»»·î¤ÏÍ¥ÂÔ¸¢Íø³ÎÄêÆü¤Ë¸þ¤±¤Æ¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢Èò¤±¤ë¤Û¤¦¤¬ÌµÆñ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºòº£¤Î¤è¤¦¤Ê¹âÃÍ·÷¤ÇÇã¤¦¤Î¤â¹Í¤¨¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¡Ö¡û¡û¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë»þ¤Ë¤ÏÍ¥ÎÉ³ô¤Ç¤âÂç¤¤¯²¼Íî¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Çã¤¤¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÉ®¼Ô¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Î2020Ç¯4·î¤Ë¥È¥ê¥É¡¼¥ë¡Ê3397¡Ë¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä¡Ê7581¡Ë¤Ê¤É³°¿©³ô¤òÂçÎÌ¤ËÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ 1Ç¯´ÖÊÝÍ¤·¤Æ¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÇä¤ë
Çã¤Ã¤¿³ô¤¬½çÄ´¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢²¼¤¬¤ë¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²¼¤¬¤Ã¤¿¤é¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Í¥ÂÔ³ôÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¤½¤ÎÌÃÊÁ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶ÈÀÓ¤¬°²½¤·¡¢³ô²Á¤¬²¼Íî¤·¤Æ¤â¡¢¡ÖÉü³è¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×¡ÖÍ¥ÂÔ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Þ¤¢¤¤¤¤¤ä¡×¤È±öÄÒ¤±¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Í¥ÂÔ³ôÅê»ñ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÅê»ñ¡£¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¤é¤µ¤Ã¤µ¤È¸«ÀÚ¤ê¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¡¢ºâ»º¤òÂç¤¤¯¸º¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£É®¼Ô¤Ï¡¢Ä¹´üÅê»ñÌÜÅª¤ÎÌÃÊÁ¤Ç¡¢1Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÇä¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÈÍ¥ÂÔ¥¿¥À¼è¤ê¡É¤Ï¥¢¥ê¤«¡©
¤È¤³¤í¤Ç¡¢Í¥ÂÔ³ôÅê»ñ¤È¤¤¤¦¤È¤è¤¯ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢Í¥ÂÔ¥¿¥À¼è¤ê¡£ÀèÆü¤ª²ñ¤¤¤·¤¿Í§¿Í¤ÎN¤µ¤ó¤«¤é¡¢¡ÖÍ¥ÂÔ³ô¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤±¤É¡¢Í¥ÂÔ¥¿¥À¼è¤ê¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Í¥ÂÔ¥¿¥À¼è¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Í¥ÂÔ¤Î¸¢Íø³ÎÄêÆü¤Ë¸½ÊªÇã¤¤¤È¶õÇä¤ê¤òÆ±»þ¤Ë¤ä¤ê¡¢¸¢ÍøÍî¤ÁÆü¤Ë¶õÇä¤ê¤ò¸½°ú¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ê¿ôÎÁ°Ê³°¤Î¥³¥¹¥ÈÉéÃ´¤Ê¤¯Í¥ÂÔ¤À¤±¤ò¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼è°ú¤Ç¤¹¡£
É®¼Ô¤ÎÅú¤¨¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡£¥¿¥À¤ÇÍ¥ÂÔ¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤éÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤¼ê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò°ì³µ¤Ë¤ÏÈÝÄê¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢É®¼Ô¤ÏÆ±°Õ¤·¤Þ¤»¤ó¡£
Í¥ÂÔ¤ò¡Ê¤Û¤Ü¡Ë¥¿¥À¤Ç¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤Æ¡¢Åê»ñ²È¤ÏÂçËþÂ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢²ñ¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï³ô¼ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í¥ÂÔ¤ò»Ùµë¤¹¤ë¤À¤±¡£Èó¾ï¤ËÌÂÏÇ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶áÇ¯¡¢Â¿¤¯¤Î²ñ¼Ò¤¬Í¥ÂÔ¥¿¥À¼è¤ê¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢·ÑÂ³ÊÝÍ¾ò·ï¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É®¼Ô¤Ï»Ò¶¡¤Îº¢¡¢Êì¿Æ¤«¤é¡ÖÂ¾¿Í¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¡×¤È¤¤Ä¤¯¶µ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ëÍ¥ÂÔ¥¿¥À¼è¤ê¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¶¯¤¤Äñ¹³´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÉ®¼Ô¸Ä¿Í¤Î¹Í¤¨¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡£Í¥ÂÔ¥¿¥À¼è¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤ä¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ïµ¤¤ò°¤¯¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Í¥ÂÔ³ôÅê»ñ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤
ºÇ¸å¤Ë¤â¤¦°ìÅÀ¡£N¤µ¤ó¤È¤Î²ñÏÃ¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢É®¼Ô¤¬Í¥ÂÔ³ô¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¡£¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀµ³Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤·¤«¤ËÉ®¼Ô¤Ï¸½ºß80ÌÃÊÁ°Ê¾å¤Î³°¿©³ô¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÃÍ¾å¤¬¤ê¤Çºâ»º·ÁÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¥ÂÔÁÀ¤¤¤ÇÇã¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»ö¶ÈÆâÍÆ¤ä¶ÈÀÓ¤ò¸«¤Æµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿ÌÃÊÁ¤ò¤Þ¤º¾¯¤·ÂÇ¿ÇÇã¤¤¤·¤Æ¡¢³ô²Á¤¬¾å¸þ¤¤¤¿¤éÇã¤¤Áý¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ¾®Ã±¸µ¿ô¤è¤êÂ¿¤¯¤Î³ô¿ô¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É®¼Ô¤¬³°¿©³ô¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡³°¿©¤Ï¿êÂà¤¹¤ëÆüËÜ¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¿ô¾¯¤Ê¤¤ÍË¾¶È¼ï¤Ç¤¢¤ë¡¢¢¥Æ¥ó¥Ð¥¬¡¼¡Ê½½ÇÜ³ô¡Ë¤ò¼Â¸½¤·¤ä¤¹¤¤¡¢£ÌÃÊÁÁª¤Ó¤Ê¤É¤Ç¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÉÔÍø¤¬¾®¤µ¤¤¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ç¤¹¡Ê¡Ö¤Ê¤¼³°¿©³ô¤ÏÆüËÜ¤¬¸Ø¤ëÍË¾Åê»ñÀè¤Ê¤Î¤«¡©¡×»²¾È¡Ë¡£
³°¿©³ôÅê»ñ¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤¬¥×¥í¤Ë¸à¤·¤ÆÂç¤¤Êºâ»º¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Î¡Ö³ä¤È°ÂÁ´¤Ê¶áÆ»¡×¤Ç¡¢Í¥ÂÔÁÀ¤¤¤Î¾¯³ÛÅê»ñ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£Í¥ÂÔ³ôÅê»ñ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤¬¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÄ¹´üÅê»ñ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÆü² ·ò ¡§ ·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡Ë