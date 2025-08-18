【独自】「区は本当に知らなかったのか」FCバルセロナ公認アカデミーで起きた「不透明な事業譲渡」

区営施設の優先使用権を“ウリ”に事業譲渡か

数多くのスーパースター選手を輩出し、「世界最高峰のサッカークラブ」と称されるスペインの『FCバルセロナ』。その独自のサッカー哲学に基づいたトレーニングメソッドを学ぶことができるのが、クラブ公認のサッカースクール「バルサアカデミー」だ。世界13ヵ国で展開され、日本でもアメージングスポーツラボジャパン（以下、アメージング社）が運営主体となって、横浜校や奈良校、福岡校など６校が開校されている。

その中の一つ、「バルサアカデミー葛飾校（東京都葛飾区・以下、バルサ葛飾校）」で、旧運営団体による不透明な運営が発覚し、波紋を広げている。この問題は、葛飾区が第三者委員会を設置して原因究明に当たるまでに発展している。FCバルセロナ公認のアカデミーを巡り、一体何が起きているのか――。

バルサ葛飾校の開校は’15年４月。現在はアメージング社の運営だが、開校時は別の団体が運営していた。問題発覚当初から追及してきた葛飾区の小林等区議が語る。

「問題となった“不透明な運営”をしていたのは、区に誘致を呼びかけた、区民で設立された旧運営団体の『一般社団法人キッズチャレンジ未来』（以下、キッズ未来）です。あくまで当時の運営主体はキッズ未来でしたが、開校当初からサッカー業務を民間会社のアメージング社に委託していました。当時は、『なぜ最初からアメージング社が運営主体ではないのか』と、疑問に思っていた議員も多かったのです。

問題が露見したのは昨年９月。区議会がキッズ未来に決算書を要求したところ、11月に提出されてきた決算書を見て驚きました。’23年４月に、キッズ未来はアメージング社に4900万円で事業譲渡していたのです」

両者が合意した上での事業譲渡であれば、何も問題はないように思える。しかし、小林区議は「区民からなる団体の運営だからこそ、区の施設の優先使用を認めていた。運営主体が民間となるなら話は全く異なる」と息巻く。

「区はバルサ葛飾校のグラウンドとして、区営の東金町運動場の優先使用を認め、さらに夜間照明や人工芝の導入など４億6000万円もの税金を投入して整備を行いました。区営グラウンドは、言うまでもなく公共施設。キッズ未来は、その使用権を“ウリ”にして第三者に事業譲渡して利益を上げていたとしか思えません。なぜこんな取引を認めたのか……区議会の追及に対して、葛飾区は『譲渡の事実を把握したのは昨年11月で、それまでは知らなかった』と主張しています」

葛飾区は昨年11月に事業譲渡が発覚したことなどから、今年３月末にキッズ未来との協定を破棄。現在はアメージング社の単独での運営が続いているが、区との間でグラウンド優先利用の協定は締結されていない。区はバルサ葛飾校に在籍する小・中学生400人のスクール生が従来通りグラウンドが使えなくなることの混乱を回避するため、暫定措置として今年９月までの優先使用を認めているが、10月以降は一般区民と同等の扱いとなる。

グラウンドが使えないとなれば、子供たちが世界最高峰のサッカー教育を継続して受けられる保証はない。保護者の中からは、「なぜこんな事態になってしまったのか。優先的にグラウンドが使い続けられると思っていたのにおかしい」と、今回の事業譲渡への反発の声が強く上がっている。

逃げるように辞任した前副区長

これだけ見れば、キッズ未来の一部の人間がカネに目が眩み、葛飾区に内緒で勝手に事業譲渡を進めたことが全てであるように思える。しかし、この問題が“不透明な運営”と言われる理由は他にもある。トラブルを追及する別の区議が、匿名を条件に明かす。

「実は、葛飾区は事前に事業譲渡を知っていた可能性があるのです。今年５月に辞職した小林宣貴副区長は、開校当時の政策企画課長で、事業を主導する立場でした。問題発覚後、彼は区議会で『譲渡はまったく存じ上げなかった』と答弁していながら、結局『一身上の都合』で辞職しています。実質的な引責辞任ですが、議員の多くは“逃げた”と見ている。騒動が大ゴトになったことで保身のために『事実を把握していなかった』と言い出し、そのまま雲隠れしたのではないかと言われています」

アメージング社の濱田満代表取締役も黙っていない。６月下旬、今回の問題に対する「意見書」を複数の区議に送付したのである。本誌は、「バルサアカデミー葛飾校の問題に関する意見」と題されたこの意見書を入手した。その中にはキッズ未来の代表理事の名前を挙げ、「事業譲渡に関しても、2019年から複数回にわたり、当時の小林宣貴副区長に相談したと証言しております」と、明確に記載されていた。

追い込まれた区は、冒頭に記したように第三者委員会設置を決め問題の追及を行うとした。８月19日には小林前副区長や濱田代表取締役らこの問題の当事者を呼んで、区議会の全員協議会を開催する予定となっている。

「アメージング社は、『バルサアカデミー』という金看板に絶対に傷はつけられないのでしょう。区の了解のもとに事業譲渡は行われていたはず、と意見書同様の見解を示してくれると思っています。また決算書では、キッズ未来は赤字続きのなか、年間1000万円を超える高額な接待交際費を計上していたことも発覚しています。接待先として副区長らが対象になっていなかったのか等も問いただします」（前出・区議）

追及を続けている小林区議も言う。

「スクールに子供を通わせている親御さんからは、『ここに入るために葛飾区に引っ越してきた』『子供たちは純粋な気持ちでサッカーがしたいだけなのに。今後も無事に続けられるか心配です』という声も聞いています。こういう状態を招いた区の責任は本当に大きい。決してあいまいなままにはしません」

FRIDAYデジタルは、区が事業譲渡を把握したタイミングや小林前副区長の辞任の理由、さらに小林前副区長がキッズ未来から接待を受けていたという疑惑について葛飾区に質問状を送ったところ、以下のような回答があった。

「 現在、本件に関しましては、日弁連が公表する『企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン』及び『地方公共団体における第三者調査委員会調査指針』に基づき、第三者調査委員による調査を行うことを決定しました。本区としましては、その推移を見守りつつ、調査結果を待つこととしております。小林宣貴元副区長の辞職については、一身上の都合により辞任する旨の申し出があり、区がこれを受理したものです」

また、キッズ未来にも取材を申し込もうとしたが、ホームページはすでに削除されており、SNSの更新も’22年10月を最後に止まっていた。前出の区議によると、「事業譲渡の問題が発覚してから連絡がつかない状態が続いている」という。

憧れのFCバルセロナのトレーニングメソッドを学びに、日々ボールを追っている400人の子供たち。バルサアカデミー葛飾校は、この子供たちのサッカーへの純粋な気持ちを、守り続けることができるのだろうか――。