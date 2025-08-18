仕事ができる人が必ずやっている「朝イチ」の習慣・ベスト1
スマホ・テレビ・ゴシップ……日常生活の99％はムダだらけ。しかし、ムダを捨てるためにいくら効率を良くし、生産性を上げても、他人の期待に応えているだけで、自分のためになっているわけではない。「依存のプロ」GoogleとYouTube出身の著者が生み出した、自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」とは？ 27言語で刊行され、世界で累計30万部を突破している『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに解説する。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）
朝起きると、とりあえず「コーヒー」に頼る
「起きても体が重い」
「ベッドから出ても頭がぼんやりする」
「コーヒーを飲まないと仕事モードになれない」
そんな状態で1日をスタートしていませんか？
朝から疲れていると、会議やメールの処理であっという間にエネルギーが底をつき、午後にはすでに集中力が切れてしまいます。
それでも無理やり仕事を続け、気づけば夜にはぐったり…。
そんなとき、元グーグル社員が実践していた朝イチの行動があるそうです。では、何をすべきなのでしょうか。
「カフェインなし」で目を覚ます
多くの人は、朝の眠気覚ましにコーヒーや紅茶を飲むのではないでしょうか。
たしかに即効性はありますが、その反動で数時間後にエネルギーが急降下し、さらに疲れを感じやすくなってしまうことがあります。
そこで、元グーグル社員が実践していたのが、「カフェインなし」で目を覚ますという戦術です。
それまでは毎朝カフェイン切れのもやのなかで目を覚ましていた。この方法に変えてからも、そんな朝の疲労感が解消するまでに数日かかったが、それを越えてからはスッキリ目覚められるようになった。
――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より
まずは、朝一番にコーヒーを飲むのをやめるだけで、その日1日の充実度を変えることができると言います。
ただ、完全にカフェインを断つ訳ではありません。
「朝はコーヒーを飲まないと仕事を始める切り替えができないという人」は、コーヒーを飲むタイミングを少し切り替えることが重要です。
ほとんどの人は、コルチゾールの分泌量が朝8時から9時のあいだにピークを迎えるから、朝のエネルギーを最大限に高めるには、その時間帯を避けて、9時半ごろに1杯めのコーヒーを飲むのがいい。
――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より
上記のようにカフェインは「どうしても集中力を高めたいタイミング」まで取っておくと、効果がより実感できるのです。
刺激のない時間が、頭を育てる
最初は物足りなく感じるかもしれません。
しかし、数日続けると、カフェインなしでも頭が自然に冴えるようになり、午前中の集中力が安定します。
仕事ができる人ほど、この「朝イチのエネルギー管理」を徹底しています。
カフェインに頼らない目覚め方は、1日の質を大きく変える小さな習慣なのです。
（本記事は、ジェイク・ナップ ジョン・ゼラツキー著『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに作成しました。）