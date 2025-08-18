◇ナ・リーグ ドジャース5―4パドレス（2025年8月17日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が17日（日本時間18日）、本拠でのパドレスとの首位攻防3連戦最終戦に「1番・DH」で先発出場。第1打席でダルビッシュ有投手（39）から2試合連続とする右前打を放ち、初回の4得点猛攻を演出。チームは一時同点に追いつかれたが、8回にムーキー・ベッツ内野手（32）が決勝弾を放って首位攻防3連戦でスイープし、ナ・リーグ西地区2位のパドレスに2ゲーム差をつけた。

ダルビッシュとの今季初対決。打席に入る前に先輩右腕に軽く会釈して打席に入ると、大谷の目つきが真剣勝負モードに変わった。この日もリリースポイントをやや下げた位置から投球する右腕に対し、カウント2―2から低めの95.6マイル（約153.9キロ）の難しい速球を強振。打球速度101マイル（約162.5キロ）で右前にはじき返した。ベッツが四球でつなぐと、1死一、二塁からフリーマンが右中間へ15号3ランを放ち、ダルビッシュに先制パンチを浴びせた。2死後にはパヘスが20号ソロを放ち、初回から4点を奪う猛攻を見せた。

ドジャースは初回に4点を奪って以降は追加点を奪えず、パドレスに8回に同点とされる嫌な流れ。しかし、8回にベッツが相手守護神スアレスから13号決勝ソロを放ち、ライバル対決に競り勝った。9回は8回から回またぎとなった左腕ベシアがタティス、アラエス、マチャドの上位打線3人を斬って試合を締めた。

パドレスとは22日（同23日）からは敵地で再び3連戦を行う。前回6月16〜19日の対戦は8死球が飛び交い大谷も2度も“報復”とみられる死球を受けた。遺恨渦巻く因縁の対決。今カードは今季を占う重要な局面を迎えている。