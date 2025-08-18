１５日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４７円１９銭前後と前日と比べて６０銭弱のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７２円１８銭前後と同７銭程度のユーロ高・円安だった。



この日に日本の内閣府が発表した４～６月期の国内総生産（ＧＤＰ）速報値が前期比年率１．０％増と５四半期連続のプラスとなったことで、日銀の利上げ再開を意識した円買い・ドル売りが先行した。同日発表の７月の米小売売上高は前月比０．５％と２カ月連続で増加し、８月のニューヨーク連銀製造業景況指数は９カ月ぶりの高水準となったが相場の反応は限定的。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が次回９月会合で利下げに踏み切るとの観測が根強く、ドル円相場は一時１４６円７４銭まで軟化した。その後は下げ渋る動きとなったものの、ミシガン大学発表の８月の消費者態度指数・速報値が３カ月ぶりの低水準となったことなどが重荷となり戻りは限られた。一方、米利下げ観測を背景にユーロ買い・ドル売りが優勢で、ユーロは対円でも堅調だった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７０３ドル前後と前日に比べて０．００５５ドル程度のユーロ高・ドル安だった。



出所：MINKABU PRESS