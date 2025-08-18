木質飼料「キャトルエース」を手がける「エース・クリーン」の社長中井真太郎さん（右）と常務取締役の稲川昌志さん＝北海道北見市

北海道北見市の清掃業「エース・クリーン」が開発した、シラカバなどの木材を原料とする家畜飼料が好評だ。新型コロナウイルス流行や、輸入飼料の価格高騰を追い風に需要が拡大。肥育促進につながるとの試験結果が得られたほか、牛がげっぷで排出する温室効果ガスのメタン削減も期待でき、中井真太郎社長（48）は「道外で生産してくれる事業者とつながり、蓄積した技術を普及していきたい」と意欲を示す。（共同通信＝野島奈古）

木質飼料「キャトルエース」の開発を始めたのは2014年。父英治さん（75）が圧力釜を購入して活用法を探る中、木から飼料を作る技術に関する文献を見つけた。

同社は手探りで製造方法を模索。北海道で豊富にとれるシラカバや、河川に自生するヤナギ、ハンノキなどを活用し、180度ほどに熱した圧力釜で回転させながら蒸し上げる方法を考案した。オリゴ糖や酢酸の作用で、酸っぱいものを好む牛の食欲をそそる風味に仕上がった。

北海道立総合研究機構や帯広畜産大とも手を組み、研究を加速。木質飼料を与えると、牛の枝肉の重量が平均20キロ増加するとの結果が得られた。

2016年に販売を開始。新型コロナの影響で物流が滞ったことを背景に、2020年ごろから問い合わせが急増したといい、取引先は現在、肥育農家を中心に道内外の約150件に上る。和牛は早期出荷が重要とされ「牛を早く大きくすることができる。肉の香りも変わった」と好評だ。

当初、年間約140トンだった生産量は2024年には約3400トンまで拡大。今後は道外でのさらなる浸透を目指す。開発に携わった常務取締役稲川昌志さん（44）は「農家や牛たちの協力で出来上がった。同じ意識を持つパートナーを見つけ、いろんなエリアで取り組んでもらえたら」と語った。

シラカバなどの木材を原料に作られた木質飼料「キャトルエース」＝北海道北見市