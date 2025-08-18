将棋界の早指し団体戦「ABEMAトーナメント2025」準決勝・第2試合、チーム藤井 対 チーム菅井が8月16日に行われ、チーム藤井が最終スコア5ー4で勝利し決勝進出を決めた。第2局に登場した藤井聡太竜王・名人（王位、王座、棋聖、棋王、王将、23）は、チーム菅井の西田拓也六段（33）を相手に圧巻の終盤力を披露。異次元の読みの力に、解説陣からは「速すぎますね、本当に…」と感嘆の声が上がった。

【映像】目の覚めるような「8二香」着手の瞬間

決勝進出をかけた準決勝では、チーム藤井とチーム菅井が激突。チーム藤井の0ー1で迎えた第2局には、藤井竜王・名人が登場し、チーム菅井の西田六段との対戦に向かった。

後手の西田六段は四間飛車を志向。若き王者へ持前の強気の振り飛車をぶつけたものの、藤井竜王・名人はさすがの安定感を発揮。詰みが見えてないと踏み込むことができない8二香からの美しい詰みをを読み切って白星を飾った。

本局の解説を務めた西尾明七段（45）は、藤井竜王・名人の8二香に感嘆。「82香か、なるほどね…速すぎますね、本当に」と驚きを隠せない様子だった。

それもそのはず、8二香は詰みまでの長い道筋を読み切っていなければ踏み込むことのできない一手。西尾七段は、指し手が進んだ後に「ここまで来ると詰みが見えてきますけど、7三歩と打ったところで指し手の候補手がいくつも見えるので、8二香が本筋を突いているというのはそう簡単には見えない。そこを“秒”で読んでしまうというのが…」と異次元の読みの力に脱帽するしかない様子だった。

藤井竜王・名人は、圧巻の終盤力をみせつけ95手で勝利。「急に激しい攻め合いとなり速度計算の難しい将棋だったが、最後は一手勝ちの形に持ち込めたかなと思う。（8二香は）実は打った段階ではちゃんと読み切れていなかったんですけど、かなり王手が続く形なので詰みがありそうかなと思っていました」と朗らかな笑顔を見せていた。

目が覚めるほどの鮮やかな収束に、ファンもただただ驚くばかり。視聴者からは「やはり将棋の神様だったか」「詰みがあったら逃さない」「電光石火だわ」「フィッシャーでこの詰みはスゴい。さすが詰めパラ」「かっけーーーーー」「史上最強のゆえんである」と多数の反響が寄せられていた。

◆ABEMAトーナメント2025 第1、2回が個人戦、第3回から団体戦になり今回が8回目の開催。ドラフト会議にリーダー棋士7人が参加し、2人ずつを指名、3人1組のチームを作る。残り1チームは指名漏れした棋士が3つに分かれたトーナメントを実施し、勝ち抜いた3人が「エントリーチーム」として参加、全8チームで行われる。予選は4チームずつ2リーグに分かれ、上位2チームが本戦トーナメントに進出する。試合は全て5本先取の9本勝負で行われ、対局は持ち時間5分、1手指すごとに5秒加算のフィッシャールールで行われる。優勝賞金は1000万円。

（ABEMA／将棋チャンネルより）