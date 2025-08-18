飼い主さんが帰ってきて、まず目に飛び込んできたのはソファの上で寄り添う猫ちゃんたち。毛色も似ているせいか、ぱっと見では1匹に見えるほど密着しています。お互いの体温を感じながらくつろぐ様子は、まさに信頼関係の証。飼い主さんにとっては疲れも吹き飛ぶ光景だったことでしょう。投稿はX（旧Twitter）にて、87.5万回以上表示。いいね数は5万件を超えたそうです。

【写真：家に帰ってきて『ソファの上』を見たら、2匹の猫が……】

家帰って来てソファの上見たら‥なんか一つになっていたｗ

今回、Xに投稿したのは「Dai」さん。

この日、飼い主さんが帰宅して最初に目にしたのは、ソファの上でぎゅっとくっつく2匹の猫ちゃんたち。顔と顔を寄せ合い、前足をしっかり絡ませて眠っている様子は、まるで合体しているかのよう。毛並みや色合いが似ているため、本当に一体化しているようにも見えます。

猫同士の距離感がここまで近いのは、お互いを安心できる存在だと分かっているからこそ。とっても仲良しなのが、よく分かります。こんなに微笑ましいお出迎えをされたら、日々の疲れも吹き飛んでしまいそうです。次に飼い主さんが帰宅するときも、同じように出迎えてくれるかもしれませんね。

まるで合体しているような猫たちに心癒されたX民たち

ソファで寄り添いながら、ピッタリくっつき合っていた猫ちゃんたち。その様子を見たXユーザーたちからは、「平和」「尊いね」「この上ないシンクロ率」などの声が多く寄せられていました。中には、ふたりの様子を見て「わんわん物語」を思い浮かべた方も多かったようです。

Xアカウント「Dai」では、猫ちゃんたちとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。可愛い猫たちが仲良く生活している様子は、見ていて心が癒されます。

写真・動画提供：Xアカウント「Dai」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。