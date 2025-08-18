こういうの求めてたッ！【マクドナルド】パケも可愛い♡「期間限定ドリンク」

【マクドナルド】から夏にぴったりな「期間限定ドリンク」が登場！ 見た目だけでなく味にも満足できそうな、おしゃれな商品をピックアップしました。販売期間は9月上旬までの予定。気になる人は早めのチェックがおすすめです！

パケも夏らしい！「マックフロート ブルーハワイ」

マックで夏らしいドリンクを飲みたいなら、@mame48goさんが「ビジュアルも体感からも涼を得られる」「生き返る～」と絶賛の「マックフロート® ブルーハワイ」がおすすめ。りんご果汁を使用した爽やかなブルーハワイの炭酸ドリンクに、ソフトクリームをトッピング。公式サイトによると「ハワイの海をイメージした鮮やかな水色のパステルカラー」がポイントで「見た目にも夏らしさを感じる炭酸ドリンク」に仕上げているそう。

朝におすすめ！？「ミックスベリーヨーグルトスムージー」

「ミックスベリーヨーグルトスムージー」は、ヨーグルトにラズベリー・クランベリーの果汁を合わせたベリー好きにはたまらないスムージーです。@yuumogu22さんいわく「美味しい」「朝にめっちゃいい」とのことなので、お気に入りの朝マックメニューと一緒に楽しむのもいいかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mame48go様、@yuumogu22様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

