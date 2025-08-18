パソコンで作業中、キーボードの上を占拠してきた猫さん。首の下をコショコショと撫でてあげると…？あまりに可愛すぎるトロけ顔がXに投稿されると、多くのユーザーから「尊いが渋滞」「こんなんされたら可愛すぎてキュン死」「これ世界平和に繋がるカギ」とコメントが相次ぎました！

【動画：キーボードの上を占領してきた猫→首をコショコショしたら…】

目の前にやってきた猫の首をくすぐると…

Xアカウント『スコまる。』さまに投稿されたのは、あまりに可愛すぎる猫・まるくんの天使のような反応です！

この日、飼い主さんがパソコンの前で作業をしていると、キーボードの上、飼い主さんの目の前にやってきたというまるくん。

「構ってほしいのかな？」と思った飼い主さんは、早速作業を中断し、まるくんの首元をコショコショと撫でることに。

あまりにも天使すぎる反応が話題に！

すると、飼い主さんの手捌きが上手なのでしょう。まるくんは飼い主さんの手の甲を顎置きにして、満足そうに目を瞑り、そのままトロけ顔で眠りに入ってしまったのです！

その後もしばらく飼い主さんの手の甲の上でスヤスヤと安心したように眠るまるくん。あまりにも天使のような寝顔に、飼い主さんも成す術なく、作業を再開できないのでした！

あまりにも尊すぎるまるくんの行動と寝顔に、Xユーザーからも大反響！投稿には「尊いが渋滞」「こんなんされたら可愛すぎてキュン死」「これ世界平和に繋がるカギ」など、絶賛の声が寄せられましたよ。

普段からパソコン前を陣取るまるくん

Xアカウント『スコまる。』さまでは、今回ご紹介したまるくんと飼い主さんの暮らしが日々投稿されています。

普段から甘えん坊なまるくんは、飼い主さんが作業していると、よくパソコンの前に割って入り、「撫でて～」とやってくるのだとか！

甘えん坊で愛らしい行動を見せて飼い主さんを虜にしているまるくん。そのほかにも悶えてしまうほど可愛らしい姿がたくさん投稿されています。

まるくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「スコまる。」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。