えっ！もう!?スヌーピーの仲間たちと楽しむ2026年版カレンダー＆ダイアリーが日本ホールマークから発売
年末年始にあわてて買ったカレンダーやダイアリーがいまいち気に入らなくて、「来年こそは早めに準備しなきゃ！」と一度は思ったことのある人も多いのでは。グリーティングカードメーカーの「日本ホールマーク」では2025年8月初旬より、スヌーピーが登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」デザインの2026年版カレンダーとダイアリーの発売をスタートした。
まだ真夏とあって「来年のカレンダーを選ぶのは気が早すぎる」と感じるかもしれないが、年越し前後にはすでに人気デザインが完売していて、少ない選択肢から妥協して購入するはめになりがち。発売されたての今なら、「これ！」というデザインをフルラインナップから選べる。
「日本ホールマーク」のカレンダー・ダイアリーは、長年親しまれてきた使いやすいフォーマットが魅力。「PEANUTS」シリーズは全21点におよぶ豊富なラインナップを展開しており、多様なニーズに対応する。
■壁掛けタイプから卓上タイプまで、サイズもデザインもバラエティに富んだカレンダー
全部で6種類を展開する「PEANUTS」デザインのカレンダーは、さまざまなタイプがそろう。壁掛けタイプは、家族みんなの予定を書き込みやすい大きめの「ファミリーカレンダー」(1980円)と「二つ折りカレンダー大」(1650円)、お部屋のムードを邪魔しない小さめサイズの「リングカレンダー小」(1540円)と「二つ折りカレンダー小」(1265円)の全4種類。ちなみに、「リングカレンダー小」は、卓上タイプで人気を集めたシンプルなデザインがリング仕様の壁掛けタイプになった新作アイテム。
卓上タイプでは2柄から選べる「卓上カレンダー」(各935円)、ノートのカスタマイズなどに活用できる「シールカレンダー」(各385円)も2柄発売される。
■スケジュール管理は慣れ親しんだダイアリーで！定番タイプに新たな表紙デザインも登場
それぞれ4柄ある「A5ダイアリー」(各1430円)、「A6ダイアリー」(各990円)は、毎年愛用しているという人も多い定番人気のマンスリーダイアリー。ピンクの表紙の新作デザインが加わり、さらに選ぶ楽しさが倍増！
コンパクトな「スリムダイアリー」は、全3柄。定番デザインに加えて新デザインも登場した「スリムダイアリー」(各902円)のほか、「PEANUTS」75周年記念アートを採用した金ピカ箔押しデザインが豪華な「スリムダイアリー(75周年記念デザイン)」(968円)も見逃せない！
また、仕事やプライベートの予定、家族のスケジュール管理に推し活手帳としても重宝する「ファミリーダイアリー」(各1650円)にも、スヌーピーのきょうだいが勢ぞろいした新柄のパターンデザインが登場！
以上のアイテムは、「日本ホールマーク」の公式オンラインショップまたは楽天市場店にて絶賛発売中。フォーマットはもちろんのこと、書き味の良い上質な紙を使っていたり、オリジナルの絵柄を取り入れたりと、使い勝手の良さにも定評のある「日本ホールマーク」のカレンダーとダイアリー。2026年への期待を込めて、「これ！」というデザインをいち早く手に入れよう。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
